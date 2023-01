Vi ricordate il ballerino di Amici Tommaso Stanzani? Ha completamente cambiato vita | INCREDIBILE

Tommaso Stanzani è uno dei ballerini più talentuosi usciti dalla scuola di Amici. La sua vita, però, è completamente cambiata ed in molti si chiedono che fine abbia fatto. Vediamo la sua storia.

Amici si conferma ancora una volta un’importante fucina di talenti grazie al talento e alla tecnica del ballerino Tommaso Stanzani ex alunno della scuola di due edizioni fa. Il ragazzo originario di Bologna classe 2001 è stato sicuramente uno dei protagonisti del talent show per merito di un’ottima presenza scenica oltre che di una grande padronanza del palco ammirata perfino dalla Celentano.

Tommaso ha iniziato la sua carriera, però, nel pattinaggio artistico gareggiando anche a livello agonistico ma dopo qualche tempo ha scoperto che la sua reale passione era la danza. Agli inizi Stanzani veniva allenato da sua madre ma mai si sarebbe immaginato di varcare la porta di una delle scuole più ambite di Italia, quella di Amici di Maria De Filippi.

Proprio lì Tommaso è riuscito a fare un percorso impeccabile che lo ha portato fino ad arrivare al serale. Sfortunatamente Tommaso è uscito a poche puntate dalla finale non riuscendo a classificarsi sul podio con grandissimo dispiacere del pubblico e degli amanti del ballo che erano rimasti incantati dalla sua bravura.

Nonostante l’eliminazione prematura per Tommaso Stanzani si sono aperte diverse porte che lo hanno condotto in un luogo assolutamente inedito, dove nessuno si sarebbe aspettato. Vediamo nello specifico di cosa si sta parlando.

Ecco cosa fa Tommaso Stanzani

Poco dopo la fine di Amici Stanzani non si è fatto vedere molto in giro, forse ha raccolto un po’ di forze e studiato una nuova strategia per tornare alla ribalta. Strategia che si è rivelata vincente perché Tommaso è riuscito a lavorare come ballerino in televisione in diversi programmi.

Lo abbiamo visto, infatti, tra le fila del corpo di ballo di Battiti Live e poi in quello di Milly Carlucci nello show Il Cantante Mascherato. Ermal Meta è rimasto così tanto incantato dal suo movimento che ha deciso di farlo ballare nel videoclip del suo singolo “Stelle cadenti”. Attualmente Tommaso si trova in una trasmissione di grande successo con un conduttore tra i più importanti di sempre.

Tommaso Stanzani è uno dei ballerini di punta del programma di Fiorello Viva Radio 2 in onda ogni giorno la mattina molto presto. A Viva Radio 2 Stanzani ha ammaliato tutti con la sua danza eterea all’aperto, bellissima anche con un freddo incredibile.

Qui Tommaso ha ritrovato anche una collega di Amici, Martina con la quale sta condividendo gioie e dolori di una carriera agli albori. Sentimentalmente ricordiamo che Stanzani ha appena concluso la relazione di quasi due anni con Tommaso Zorzi.

Il loro era stato un vero e proprio colpo di fulmine che li aveva condotti forse ad una prematura convivenza. Per Tommaso Stanzani, adesso, però c’è soltanto il lavoro e il primo amore della sua vita: la danza.