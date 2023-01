Gravissimo lutto per Re Felipe e sua moglie | FOTO struggenti: vita cambiata per sempre

La monarchia spagnola subisce un lutto molto forte. Re Felipe e sua moglie Letizia vengono immortalati in un momento difficile. La perdita di una persona cara li ha completamente travolti ma quale sarà il futuro della Corona?

Nonostante risultino un po’ anacronistiche le monarchie specialmente quelle europee riescono sempre a trovare spazio tra giornali, media e televisioni. Infatti, giorno dopo giorno aumenta l’attenzione nei confronti di quella inglese, ad esempio, a causa della frattura quasi irrimediabile tra Harry e Meghan, la coppia reale ribelle per eccellenza, e gli Windsor a Buckingham Palace.

Per non parlare del clamore mediatico dovuto alla scomparsa della Regina Elisabetta che ha lasciato suo figlio Carlo l’eredità di un regno lungo settanta anni. Ma la Royal Family non è l’unica su cui si concentra l’attenzione pubblica. Anche la monarchia spagnola con tutti i suoi componenti risulta tra le più seguite ed apprezzate grazie ad una giovane coppia reale rappresentante della Spagna.

Stiamo parlando di Re Felipe e di sua moglie Letizia che insieme hanno avuto due figlie Leonor, erede al trono nata nel 2005 e la secondogenita nata nel 2007 Sofia. I due sono sposati dal 2004 e costituiscono uno duo aristocratico solido sempre sorridente e cordiale durante gli eventi.

Sfortunatamente di recente i due hanno affrontato una dura perdita per questo i sudditi li hanno visti sotto un’altra veste, più cupa e triste. Vediamo la storia più da vicino.

Il lutto di Felipe e Letizia

Quando Felipe e Letizia si sono fidanzati ufficialmente nel 2003 ancora non erano a conoscenza che di lì a poco sarebbero saliti al trono dopo l’abdicazione di re Juan Carlos I, avvenuta nell’anno 2014. Da quel momento in poi la coppia si è presentata ad innumerevoli eventi ufficiali dimostrando un forte legame e grande dedizione per il popolo.

C’è da dire che proprio Letizia ha dovuto imparare un nuovo e complicato ruolo, quello della regina, ex novo, in quanto la sua carriera prima del matrimonio con Felipe era ben diversa. La donna era infatti una giornalista laureata in Scienze dell’informazione presso l’ Università Complutense di Madrid.

La sua prestigiosa carica impone che anche per Letizia non sia tutto oro quello che luccica. Anzi di recente insieme a suo marito ha dovuto presenziare ad un brutto evento ossia il funerale del Costantino di Grecia zio di suo marito Felipe.

L’uomo era un aristocratico senza titoli nobiliari da quando in Grecia la monarchia è stata abolita in favore della Repubblica, parente anche della casa reale inglese. In effetti, al funerale c’erano molte personalità di spicco dell’aristocrazia europea tra cui il principe Alberto di Monaco; Mathilde e Filippo del Belgio e la principessa Anna, sorella di re Carlo III e figlia della regina Elisabetta II d’Inghilterra.

In prima linea, però, c’erano Felipe e Letizia la cui bellezza non è stata per nulla scalfita dal nero del suo abito. Anzi la donna, con grande orgoglio, ha sfoggiato, anche in questa difficile occasione, un’eleganza incredibile.