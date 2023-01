“Cacciata da Buckingham Palace”: Re Carlo, cosa fai? | Gravi accuse di alcolismo

La Famiglia Reale sta attraversando un periodo di difficoltà sempre più lungo ed intenso. Oltre a suo figlio Harry, adesso Re Carlo III ha problemi anche con sua moglie Camilla. Scopriamo che cosa ha fatto perdere le staffe al Re d’Inghilterra.

Da quando Carlo è salito al trono in veste di monarca, in Inghilterra, e non solo, sono aumentati drasticamente i problemi legati alla Royal Family. Sono mesi che il figlio della defunta Regina Elisabetta II combatte contro le indiscrezioni e la non curanza di prestare attenzione nei modi e nelle parole di Harry.

Il duca del Sussex, infatti, è da diverso tempo che si dedica all’attacco senza remore contro la Corona Reale: prima con la docu-serie uscita sulla piattaforma streaming Netflix, e adesso con la pubblicazione della sua autobiografia, Spare.

Re Carlo III è esausto e stufo di combattere battaglie intestine all’interno della sua stessa famiglia. Ma i guai non sono finiti, perché pare che il Re abbia problemi anche con la regina consorte.

Camilla estraniata da Buckingham Palace

Camilla Parker-Bowles, regina consorte, ha fatto talmente adirare Re Carlo III che quest’ultimo l’ha cacciata via dal Palazzo Reale. Questa notizia incredibile e scioccante per l’intera popolazione mondiale è stata data dal settimanale tedesco Das Neue, che parla di conflitti ed ostilità tra marito e moglie. Infatti, Camilla è sempre stata un osso duro con Carlo, anche in passato.

Ad esempio, le accuse di alcolismo che avevano messo in cattiva luce Carlo e gli avevano creato diversi problemi. Anche adesso il nocciolo della questione è il medesimo, ma con un dettaglio in più, ovvero le manie di grandezza che la regina consorte sta manifestando da diverso tempo.

Le richieste inaudite della regina consorte

Stando alle parole riportate dalla rivista tedesca, Camilla avrebbe chiesto di far allestire un’intera ala del Palazzo Reale in funzione di centro di disintossicazione. Il monarca ha rifiutato l’idea di Camilla e allora questa ha proposto un altro piano: quello, cioè, di aprire, sempre a Buckingham Palace, una sala adibita a biblioteca, una adibita alle danze e un’altra alla palestra. L’intera richiesta della regina consorte è stata, di nuovo, rifiutata dal Re.

Stanco ed infuriato a causa di tutte queste manie di grandezza della regina consorte, Re Carlo III le avrebbe chiesto, riporta la stampa britannica, “di andarsene dal Palazzo Reale per un po’ di tempo”. Quindi, Camilla è stata scortata fuori ed invitata a non rientrare più a Buckingham Palace, almeno fino a quando la sua megalomania non fosse passata.

Re Carlo III attaccato su due fronti

Una fonte vicina al Palazzo Reale ha affermato che il Re è seriamente esausto ed infastidito da tutti questi problemi che si trova costretto ad affrontare. Il comportamento di Camilla è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e, infatti, la sua incoronazione è in bilico tra il farsi e il non farsi.

Non solo è costretto a subire i colpi inferti dal suo secondogenito che, negli Stati Uniti non fa altro che mettere in luce tutti i difetti e le indiscrezioni più segrete della Royal Family, inoltre Re Carlo III deve fare i conti anche con una moglie megalomane.

L’incoronazione a rischio

Per un po’, Camilla passerà del tempo in una delle tante tenute reali, fino a quando il Re non si sarà calmato e non avrà sbollito la furia che lo ha investito nell’ultimo periodo. Tuttavia, dal momento che la regina consorte ha veramente esagerato, Re Carlo III potrebbe anche decidere di estraniarla anche dalla cerimonia d’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio.