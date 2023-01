“Ti chiedo di lasciare il programma”: Maria De Filippi lo ha detto sul serio | Vergogna Canale 5

L’assenza in studio della storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari sta sollevando dubbi e domande. I fan sospettano che Maria De Filippi l’abbia cacciata, togliendole il ruolo. Ecco cosa sta succedendo.

Maria su tutte le furie

Tina Cipollari da anni ormai è l’opinionista di punta di Uomini e Donne: il suo successo sta nella sua schiettezza e autenticità. L’opinionista romana non ha peli sulla lingua e dice tutto quello che pensa, senza contare fino a dieci.

Una curiosità che forse non tutti sanno è che Tina prima di diventare opinionista è stata una corteggiatrice. Maria da subito l’aveva notata per il suo modo di fare, sempre vero e diretto e ha deciso di tenerla nel programma, offrendole un posto di lavoro come commentatrice.

Proprio per la sua schiettezza, spesso è stata criticata per aver utilizzato dei modi bruschi di rivolgersi alle persone, in particolare nei confronti della sua rivale Gemma Galgani.

Ormai da qualche giorno Tina manca all’appello in studio: ci sono tutti, Gianni, Tinì, Maria, il parterre femminile e maschile, ma manca lei.

Il pubblico a cas che sente la sua mancanza ha iniziato a insospettirsi e si sono accumulate teorie preoccupanti che giustificherebbero la sua assenza: la più accreditata è che Tina abbia perso il lavoro di opinionista. Ecco cosa sta succedendo negli studi di Maria De Filippi.

Tina Cipollari costretta a casa

Negli ultimi giorni in rete circolano voci su un possibile allontanamento di Tina voluto da parte della padrona di casa, Maria De Filippi. La cosa non stupirebbe dato che, solo qualche giorno fa, Maria ha cacciato la corteggiatrice del parterre over Pinuccia Della Giovanna per un comportamento ossessivo nei confronti di Alessandro, il signore con cui si frequentava.

La donna non si dava pace del fatto che Alessandro voleva solo un’amicizia ed era diventata piuttosto insistente nei suoi confronti. Inoltre, in una delle ultime puntate Pinuccia ha finto un malore per attirare l’attenzione su di sé. La situazione era arrivata talmente al limite che Maria ha dovuto prendere la drastica decisione e le ha chiesto di abbandonare il programma.

Ora in rete circolano teorie che giustificherebbero l’assenza di Tina Cipollari, che da qualche giorno ha lasciato il collega Gianni Sperti da solo in studio. Alcuni pensano che Maria l’abbia cacciata, ma a noi non risulta, anche perché Mediaset perderebbe davvero una figura di punta.

L’opinionista dovrebbe essere assente a causa di un’indisposizione fisica. Nulla di grave, solo un piccolo ostacolo di salute che la sta tenendo a casa in questi giorni.

La sua assenza non si dovrebbe prolungare per molto e Tina dovrebbe tornare in studio a brevissimo.