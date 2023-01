“Ero vulnerabile e l’ho fatto”: Daniele Bossari racconta del suo vizietto | Nessuno voleva più parlargli

Daniele Bossari apre il suo cuore e parla della malattia fatale che ogni giorno mette a rischio la sua vita.

È un conduttore radiofonico di successo, ex gieffino e personaggio noto del piccolo schermo: Daniele Bossari negli anni si è sempre fatto conoscere per i suoi messaggi positivi e la sua autentica voglia di vivere.

Non tutti sanno, però, che combatte una bruttissima malattia, che da anni gli limita la vita. Ogni giorno per lui è un miracolo. Ecco di cosa si tratta.

La malattia di Daniele Bossari

La sua carriera inizia a Radio Capital, passando per RTL e altre piattaforme che l’hanno ospitato e reso un volto noto del mondo comunicativo. Non passeranno molti anni dal suo debutto che Daniele Bossari sbarca in tv, sul canale MTV. Lì gli verranno affidati diversi programmi televisivi sempre incentrati sul mondo della musica, la sua più grande passione.

Così prende il volo anche la sua carriera televisiva, che si rivelerà di successo: prima Festivalbar, poi Amici, la Fattoria e infine il Grande Fratello. Daniele Bossari non si è mai trattenuto e ha cercato di farsi conoscere a 360 gradi.

Il conduttore radiofonico ha sempre avuto un rapporto di onestà con il proprio pubblico, senza mai nascondere forze e debolezze. E a proposito di quest’ultime, forse non tutti sanno che Bossari soffre di una terribile malattia.

Nella vita privata è legato alla svedese Filippa Lagerbäck, con la quale si è sposato nel 2018 e ha avuto una figlia nel 2003. Il loro matrimonio ha superato alti e bassi, tra cui un terribile periodo di depressione.

Daniele ha confessato le sue condizioni all’epoca, che gli rendevano difficile fare anche la cosa più semplice. Negli studi di Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, ha raccontato:

“Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono, e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcol. Bere mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato”.

Poi la svolta: “Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Lì mi sono detto ‘cosa stai facendo?’ Da quel momento è iniziata la risalita. Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso”.

In questo periodo di difficoltà la moglie Filippa è sempre stata di grande supporto per lui.

“Lei ha dovuto sopportare tanto. Filippa ha avuto la pazienza e la forza di lasciarmi libero, aiutandomi però con tutte le sue forze. Ora ci siamo riuniti, rifusi. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine”.

Daniele Bossari: “Quasi alla soglia della morte”

Non solo la depressione, Daniele Bossari ha un altro disturbo che se non controllato può essere fatale. Parliamo della celiachia.

In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato come ha scoperto di essere intollerante al glutine.

“Dopo lo svezzamento, con l’introduzione delle pappine mi sono ritrovato a diminuire di peso fino quasi alla soglia della morte. I medici non riuscivano a diagnosticare il problema perché 44 anni fa non era così noto. Togliendo il glutine sono immediatamente stato meglio”.

Oggi per fortuna esistono tanti cibi alternativi e senza glutine, quindi Daniele riesce a condurre una vita tranquilla e piena. Nonostante questo, deve sempre fare attenzione a ciò che mangia perché potrebbe rischiare la vita.