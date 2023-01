“È una femmina!”: shock nel Principato di Monaco | Vogliono vietarle la gravidanza

I reali di Monaco sono pronti a dare il benvenuto a una nuova vita: nel principato è in arrivo una bambina. I rumour parlano di pochi mesi prima della nascita, ma chi sono i genitori? Non immaginerete mai chi è incinta: si tratta di una delle figure centrali per la famiglia.

Cicogna in arrivo a Monaco: una dei reali è incinta di una bambina. La nuova principessina è attesa per i prossimi mesi, anche se non si sa ancora con precisione quando nascerà. Gli esperti di gossip e della famiglia reale hanno già individuato chi sono la madre e il padre della bambina, e siamo sicuri che rimarrete stupiti quando leggerete i loro nomi.

La famiglia reale è di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta per un motivo molto felice. Il web nel frattempo si è scatenato: gli utenti stanno cercando di indovinare chi è che sta aspettando una bambina, e qualcuno sta pensando già al nome della nascitura. Ancora una volta i reali del principato sono finiti, loro malgrado, nel ciclone mediatico di cui ormai fanno parte da anni.

Il principato di Monaco e la nuova principessina

La notizia ha fatto subito il giro del mondo e tutti si sono interessati alla scottante rivelazione. I membri della famiglia non hanno ancora confermato l’indiscrezione, ma ormai è quasi confermata: già tempo fa si parlava di nuovi bebè a corte, e queste notizie non fanno che confermare che qualcuno è in dolce attesa.

Molti hanno pensato che si trattasse di Charlene, ma non è così: per una volta non è lei al centro del gossip. Di recente infatti la moglie di Alberto era finita più volte sui giornali, prima per una presunta operazione al viso, finita non troppo bene, poi per le voci che rivangavano il suo passato e l’accusavano di aver tradito il marito.

In quel periodo così nero per lei, Charlene si era presa un po’ di pausa dai suoi “doveri reali” e Carolina era giunta in soccorso di suo fratello Alberto, per aiutarlo nelle questioni burocratiche. Ciò aveva infastidito molto Carolina, che, ormai lo sappiamo bene, non ha mai visto di buon occhio Charlene.

Ora tra Charlene e Alberto è tornata la pace, ma qualcun altro invece sta per accogliere una nuova bimba: si tratta di Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina, che sarebbe in dolce attesa. Sua madre, secondo alcune fonti, sarebbe preoccupata di questa gravidanza: secondo lei i rapporti tra Charlotte e suo marito non sono dei migliori, e ritiene che non sia il momento adatto per dare alla luce una nuova vita.