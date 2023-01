Annuncio in gran segreto nel Principato di Monaco | Gravidanza inaspettatissima

Al Principato di Monaco è tutto pronto per i festeggiamenti: stanno arrivando due nuovi bebè! Ebbene sì, nella famiglia reale si attendono due nuovi pargoletti. L’annuncio ha rallegrato i sudditi che non avrebbero mai immaginato una notizia del genere. Nel frattempo, la famiglia si prepara ad accogliere i due nuovi membri del principato.

Tutto il Principato di Monaco è in fermento dopo l’annuncio dell’arrivo di due nuovi bebè. Nessuno si aspettava una notizia del genere: è arrivata da un momento all’altro e ha riempito di gioia i cuoi dei sudditi. La famiglia è pronta ad allargarsi e accogliere due nuove vite nella routine di palazzo.

Ma chi sta aspettando i bambini? Lo scoop è proprio questo: si tratta di due persone impensabili, su cui nessuno avrebbe mai scommesso. Eppure le cose sono andate diversamente e ci si deve ricredere: sono proprio loro due ad aspettare dei bambini.

Principato di Monaco: due bimbi in arrivo

Così il Principato di Monaco si sta preparando a dare il benvenuto a due nuove vite. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e si pensa subito a chi potrebbero essere i fortunati padri e madri ad accogliere due nuovi bimbi nel principato.

Subito è saltato fuori il nome di Charlene di Monaco, di cui si parla già da tempo sui giornali di gossip e per motivi sempre disparati. All’inizio si era discusso della sua permanenza in una clinica privata a causa dei suoi problemi di salute.

Non era mai stato chiarito in cosa consistessero: le ipotesi passavano da un’infezione a un’operazione chirurgica, tanto che la donna si mostrava sempre col volto coperto da una mascherina, anche quando non c’era più l’obbligo.

Poi era emerso di nuovo lo spettro del tradimento ai danni di Alberto, che aveva campeggiato sui giornali di gossip per diversi mesi. Ancora una volta Charlene aveva dovuto combattere con le indiscrezioni dei giornali spiegando che non c’era stato alcun tradimento o crisi col marito.

Oggi si parla di nuovo di lei, ma per un motivo diverso: sembra che sia lei una delle due donne del principato che aspetta un bambino. Lo dimostrerebbero, secondo alcune fonti, gli abiti sempre larghi con cui è stata vista ultimamente. Dopo i gemelli Jacque e Gabriella, Charlene potrebbe aspettare un terzo figlio.

Ma chi è l’altra donna? Si tratterebbe, anche in questo caso secondo fonti del principato, di Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco avrebbe addirittura organizzato un evento privato per condividere la lieta notizia. Molte riviste hanno riportato la notizia: Charlotte sarebbe in procinto di dare alla luce un figlio concepito col marito Dimitri Rassam.