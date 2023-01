Alessandra Viero: per il matrimonio ha scelto una mise “controcorrente” – GLI SCATTI INEDITI

La nota giornalista Alessandra Viero è convolata a nozze circa un anno fa, sfoggiando un look totalmente opposto a quello a cui il pubblico è abituato. Vediamo come si è abbigliata per il suo giorno speciale.

Alessandra Viero è una famosa giornalista e conduttrice televisiva alla Mediaset. Assetata di successo e ambizione, Alessandra scala la montagna delle reti tv locali, fino ad arrivare a coronare il suo sogno di lavorare in Mediaset, creandosi un suo spazio anche nel TgCom24. Dal 2013, la Viero conduce Quarto Grado, programma di Rete4, insieme al collega Gianluigi Nuzzi.

I traguardi lavorativi

Dopo aver presentato una rubrica di cronaca a Pomeriggio5, Alessandra è divenuta il mezzo busto di Studio Aperto, per poi entrare anche nella redazione di Quarto Grado, prendendo il posto di Sabrina Scampini, congedata all’epoca per maternità. Tuttavia, la Viero ha assunto un ruolo centrale nella trasmissione, e conduce anche un altro programma, ovvero Controcorrente, sostituendo la collega Veronica Gentili.

Il matrimonio dei sogni

Alessandra Viero è sempre stata una donna molto riservata, che ha tenuto separate la sua vita professionale e quella privata. Tuttavia, nel luglio 2021, la giornalista ha voluto condividere con i suoi follower delle foto del suo giorno perfetto: quello delle sue nozze.

Il 4 luglio 2021 Alessandra si è sposata con Fabio Riveruzzi, una persona molto lontana dal mondo dello spettacolo. Infatti, Fabio lavora in un’agenzia di comunicazione, sviluppando un app musicale e tenendosi ben lontano dai riflettori. Nel 2017, la coppia ha avuto un figlio, Roberto Leone, e dopo questo lieto evento, Alessandra e Fabio hanno annunciato la loro relazione in modo ufficiale.

Gli auguri dai colleghi

Durante il corso della puntata di Quarto Grado del 2 luglio 2021, Gianluigi Nuzzi ha deciso di congratularsi con la sua collega per le imminenti nozze. La Viero ha così commentato: “Mi fa piacere condividerla con voi, che siete la mia seconda famiglia!” Il suo collega e l’intera redazione del programma hanno commentato le foto del suo matrimonio con queste parole: “Tanti auguri alla nostra splendida Alessandra Viero e a suo marito Fabio!”

Il look matrimoniale

La coppia è convolata a nozze il 4 luglio 2021 a Roma, presso il Campidoglio. Per l’occasione, Alessandra ha sfoggiato un look impressionante: ha indossato una tuta bianca, con il corpetto drappeggiato e i pantaloni a palazzo, dei sandali dorati semplici con tacco a spillo e un cappello a veletta bianco. Come accessori, la Viero ha scelto un bracciale a catena, stringendo in mano un bouquet a palloncino di rose e, ovviamente, l’immancabile e brillante fede nuziale.

Sul suo profilo social di Instagram, la giornalista e conduttrice Alessandra Viero ha postato alcune foto del suo giorno speciale, scrivendo come descrizione “daydream”, ovvero un sogno ad occhi aperti.