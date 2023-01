Ezio Greggio ma che combini? “Potrebbe essere tua figlia” – LE FOTO PRIVATE

Ezio Greggio di certo ha bei gusti in fatto di donne: basta vedere la sua nuova fiamma, una ragazza giovanissima che potrebbe essere addirittura sua figlia! Sì perché tra i due ci sono molti anni di differenza, ma questo non ha impedito all’amore di sbocciare.

Appaiono sorridenti e uniti Ezio Greggio e la sua compagna, una ragazza molto giovane e bellissima che lo accompagna da qualche anno ormai. Greggio è molto seguito dai suoi fan, che non hanno di certo perso l’occasione per approfondire questo suo amore e vogliono conoscere tutto della donna che gli sta al fianco dal 2018.

Una storia che è iniziata quasi in sordina ed è emersa col passare degli anni, quando i due hanno deciso di non rimanere più “nascosti”. All’inizio infatti volevano essere sicuri dei loro sentimenti e solo dopo diverso tempo hanno cominciato a condividere alcuni scatti insieme, ufficializzando la notizia.

Ezio Greggio e la fidanzata da urlo

Non c’è che dire, Ezio Greggio ha proprio fatto centro: la sua compagna sta facendo morire d’invidia tutto il mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti per caso negli studi televisivi Mediaset e a quanto pare è scattato il colpo di fulmine: dopo qualche uscita si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda.

Ma di chi si tratta? Lei si chiama Romina Pierdomenico, classe 1993, originaria di Pescara. Tra loro ci sono quasi 40 anni di differenza: un abisso, tanto che Greggio potrebbe essere suo padre.

Nonostante la grande differenza di età, i due sembrano andare d’amore d’accordo. Romina ha sempre preso parte al mondo dello spettacolo e ha anche partecipato a Miss Italia nel 2012, posizionandosi seconda. Ha studiato anche recitazione e la sua determinazione l’ha portata a ricoprire piccoli ruoli in film come Vacanze di Natale e Un maresciallo in gondola.

In seguito ha partecipato a show come Temptation Island e Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice di Amedeo Barbato, che però non l’ha scelta. Oggi è seguitissima sui social e infatti è ormai diventata un’influencer. Sul suo profilo condivide molti scatti anche col suo compagno Ezio Greggio.

I due si sono conosciuti negli studi televisivi Mediaset, probabilmente quando hanno partecipato entrambi a La sai l’ultima?. Oltre al sodalizio professionale, i due hanno deciso di frequentarsi anche fuori dal lavoro e provare a instaurare una relazione. Finora le cose stanno andando a gonfie vele.

Prima di frequentare Romina, Greggio è stato sposato con Isabel Bengochea, con la quale ha avuto due figli. Dopo la fine del matrimonio, il conduttore ha frequentato per qualche anno Simona Gobbi, all’epoca studentessa di lettere.