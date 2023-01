Pier Silvio Berlusconi e Amadeus | Battaglia a suon di comunicati stampa: delirio tra Rai e Mediaset

Pier Silvio Berlusconi non si fa intimidire e attacca Amadeus e il Festival di Sanremo: scoppia la polemica sul web, mentre i due pilastri delle reti si “sfidano” a colpi di ascolti. Ecco cosa è accaduto e cosa ne pensano i supporter dell’una e dell’altra “fazione”.

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo irrompe la polemica: da una parte c’è Pier Silvio Berlusconi con Mediaset, dall’altra Amadeus e la Rai con la kermesse musicale più seguita d’Italia. Sul web impazzano i commenti dei sostenitori di entrambe le parti, mentre ci si appresta a seguire l’evento più atteso dell’inverno.

Amadeus ormai ha preso le redini del Festival e non le molla più. La sua capacità di intrattenere il pubblico gli ha permesso di essere riconfermato anche quest’anno sia come conduttore che come direttore artistico della kermesse. Un traguardo davvero invidiabile per la carriera di un conduttore, merito di un talento ineguagliabile.

Pier Silvio Berlusconi non accetta “no”

Ogni anno il Festival di Sanremo scatena il pubblico televisivo e quello del web: tutti, anche se non lo vogliono dare a vedere, vogliono sapere come andranno le serate e chi vincerà. Quest’anno, poi, ci sono dei big d’eccezione, come Paola e Chiara, che dopo tanti anni sono tornate a fare musica insieme e proveranno a riconquistare il pubblico.

Il Festival di Sanremo è sempre molto seguito e per questo motivo solleva anche una questione molto importante: come risponde Mediaset agli ascolti della kermesse? Per diversi anni, anche nel 2022, l’emittente aveva messo in pausa i suoi programmi di punta per evitare la competizione.

Di solito infatti venivano trasmessi film o repliche di vecchie puntate delle trasmissioni più seguite, mentre la normale programmazione subiva una battuta d’arresto. Sembra però che quest’anno le cose andranno molto diversamente.

Diversi giorni fa Dagospia aveva comunicato che, secondo alcune fonti molto vicine alla dirigenza, Mediaset non avrebbe interrotto la propria programmazione. Una vera e propria sfida alla Rai, per dimostrare che l’emittente non ha paura della concorrenza anche nel periodo del Festival di Sanremo.

Le indiscrezioni alla fine sono state confermate: Mediaset ha annunciato sui suoi canali social che la programmazione proseguirà normalmente e le trasmissioni continueranno ad andare in onda come hanno fatto finora. La scelta di Pier Silvio Berlusconi è chiara: Mediaset non piegherà la testa di fronte al Festival.

“Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione” ha scritto l’emittente, “e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause”. L’account ufficiale ha poi specificato che sarà possibile proseguire con la programmazione grazie ai riscontri commerciali positivi degli ultimi mesi.