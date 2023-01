Sanremo 2023 | Telefonata d’urgenza a Fedez: sta succedendo proprio in questi minuti

La presenza di Fedez a Sanremo è stata confermata in queste ore e già sono tutti molto preoccupati. Lui ha iniziato a svelare qualcosa nelle dirette Instagram dal suo profilo.

Era quasi scontato che la presenza di Chiara Ferragni all’imminente nuova edizione di Sanremo avrebbe fatto nascere domande e riflessioni sull’eventuale presenza di suo marito Fedez. Ebbene i curiosi sono stati accontentati e finalmente è stata resa ufficiale la presenza di Fedez al Festival.

Il rapper, host di LOL e autore di canzoni di successo che hanno fatto cantare milioni di italiani sarà in diretta per tutte le cinque serate della kermesse canora direttamente dalla Costa Smeralda e a quanto pare in Rai sono piuttosto preoccupati su ciò che potrà fare.

Ma Fedez non sarà solo, in questa avventura sanremese lo accompagnano anche Takagi & Ketra e Guè, il trio così composto si collegherà ogni sera a bordo di Costa Smeralda che come ricorderete è stato un “ulteriore palco” del Festival e vedeva interventi canori di cantanti vari mediati dalla conduzione, lo scorso anno da Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Come per la scorsa edizione ci saranno poi delle serate dedicate che creano un’ideale continuità con il palco principale.

L’annuncio social che ha fatto tremare la Rai

Una volta che la notizia è stata resa ufficiale Fedez è intervenuto sui suoi canali social per raccontare al suo pubblico piccole anticipazioni su ciò che potrebbe accadere e da quel poco che ha rivelato molti nei vertici Rai si sono preoccupati:

“Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo, mi esibirò. La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di che cosa farò. Nel senso, non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta. Quindi potrebbe diventare una cosa simpatica o una cosa tipo 1 maggio…no scherzo, non lo farei mai. Simpatica, simpatica, chissà”.

Il riferimento al primo maggio e alla polemica che ne seguì, sia pure fatto con ironia ha fatto preoccupare e non poco la Rai che ha temuto questo potesse essere un monito, un avvertimento e che qualcosa di clamoroso potrebbe accadere ancora e suscitare ulteriori polemiche.

Come ricorderete non correva buon sangue tra Fedez e la Rai e tra l’altro qualcuno aveva perfino ipotizzato che Chiara Ferragni rischiava di non essere confermata proprio perché suo marito aveva un contenzioso con l’azienda.

Di certo questa potrà essere per Fedez un’occasione per ricucire i rapporti con la Rai e quindi si spera che non capitino altri screzi, anche se i più maligni in realtà sperano che vi siano polemiche o gossip pruriginosi che alimentino i commenti a caldo extra gara canora.