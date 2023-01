“Me lo hanno diagnosticato”: Romina Power lo annuncia su Instagram | La storia fa il giro del mondo

La famosa cantante statunitense si sfoga su Instagram, sottintendendo qualcosa contro qualcuno. Scopriamo i dettagli di questa svolta della Power.

Romina Power è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano ed è riuscita a farsi amare anche dopo il divorzio avuto con Albano. La Power è molto attiva sui canali social, dove non perde occasione di condividere con i suoi follower (più di 200 mila) la sua quotidianità, che sia piacevole o meno.

La pausa e la ripresa di Romina Power

Romina è un’artista sempre più ricercata dal mondo dello spettacolo italiano ed estero. La sua bravura, il suo charme e il suo modo di fare la rendono piacevole e amata da moltissime persone.

Dal 1993, anno in cui la sua primogenita Ylenia è scomparsa, passando per il 1999, anno in cui Romina e Albano si separano, fino al 2013 la Power si era presa un periodo di pausa. Nello stesso anno, però, ritorna a calcare i palchi per esibirsi con il suo ex marito, cantando vecchi e nuovi brani.

Mosca è stata la città che ha accolto il secondo debutto di Romina e Albano e da quel momento, il riavvicinamento professionale dei due cantanti non si è più fermato, deliziando il pubblico con il loro duetto canoro. La Power, da qualche anno, è tornata a vivere in Italia, dove abitano anche i suoi affetti e i suoi amici. Tuttavia, qualche giorno fa l’attenzione dei suoi fan è stata catturata da un’immagine postata sulle storie di Instagram dalla stessa Romina.

Vacanze venete

Il profilo social della cantante vede, nei primi giorni dell’anno nuovo, un post vacanziero: ovvero una foto scattata in montagna e una frase che ne descrive la bellezza panoramica e la felicità di avere accanto suo figlio e i suoi amici. La foto è stata fatta a Belluno, in Veneto, e con Romina c’era anche il suo secondogenito Yari e diversi amici. Tuttavia, pochi giorni fa è stato pubblicato un post dalle note opposte a quelle liete e felici della vacanza in montagna.

Il post avvelenato

Il post in questione è una storia di Instagram che raffigura un disegnino di una ragazza in stile cartone animato con un commento della Power: “Mi hanno diagnosticato un’intolleranza alle persone false.” La cantante non ha aggiunto altro e quindi non si sa chi sia (o chi siano) i diretti interessati che si sono beccati questa frecciatina velenosa.

Anticipazioni di Sanremo

La notizia certa è che l’8 febbraio vedremo salire sul palco del teatro dell’Ariston tre cantanti storici italiani: Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Il trio delizierà il pubblico con un’esibizione dei loro migliori brani. Restiamo in trepidante attesa, anche se sarebbe stato magnifico rivedere insieme Albano e Romina Power duettare a Sanremo.