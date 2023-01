“Abbandonata, senza un padre”: Rosalinda svela la verità su Celentano | Vergognoso

Figlia minore di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda ha sempre sofferto a causa dei genitori e non ne ha mai fatto un segreto. Di recente però ha rivelato il ruolo di suo padre nella sua vita e di quanto si sia sentita completamente abbandonata a se stessa.

Rosalinda Celentano ha sofferto molto da ragazza e lo ha sempre detto apertamente: i suoi genitori non sono stati molto presenti con lei, né con gli altri fratelli, Rosita e Giacomo. La donna, in particolare, ricorda dell’assenza del padre, il famoso cantante che ha fatto la storia della musica italiana.

Purtroppo le cose tra i due non sono sempre andate lisce, tutt’altro: ci sono stati molti momenti di difficoltà, dovuti per l’appunto alla mancanza di una figura paterna che potesse supportare la donna nella crescita.

Rosalinda Celentano: “Non c’era mai”

La figlia di Celentano e Claudia Mori ha deciso di approfondire nuovamente il rapporto coi suoi genitori e aprirsi sull’argomento. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno ha raccontato di come ha vissuto quegli anni terribili e di quanto suo padre sia stato assente nella sua vita.

Si è infatti soffermata sul rapporto che ha con suo padre Adriano Celentano, tra gli artisti più influenti e celebrati della storia della musica italiana, e ha parlato del fatto che da fuori sembra tutt’altra persona: in famiglia le cose sono andate diversamente.

“Mia madre era troppo piccola perché a 22 anni aveva quattro figli, perché io considero mio padre il quarto figlio” ha detto, “Poi sono andata via di casa a 18 anni scavalcando il cancello. Avevo bisogno di conoscere Rosalinda. Sono andata negli Stati Uniti e sono tornata dopo cinque anni. Sono stata con degli amici di strada che mi hanno accolta e mi hanno insegnato tante cose”

Un rapporto, quello di Rosalinda, davvero molto complicato e per certi versi molto doloroso. Entrambi i genitori, ma più Celentano, si sono dimostrati lontani, troppo presi dalle loro vite professionali, per occuparsi davvero dei propri figli. “Se cadevi da bambina, chi asciugava le tue lacrime?” ha chiesto la conduttrice della trasmissione. “La signora delle pulizie” ha risposto l’attrice.

Oggi Rosalinda è un’attrice conosciutissima e molto apprezzata, che ha ottenuto ruoli di un certo rilievo. Tra questi c’è stato anche quello ne La passione di Cristo di Mel Gibson, per il quale è stata candidata a Nastri D’Argento nel 2005 come miglior attrice non protagonista.

All’inizio l’attrice voleva seguire la carriera di cantante, come il padre, poi però ha deciso di cambiare strada e dedicarsi al cinema. Nel 1990 ha partecipato anche al Festival di Sanremo.