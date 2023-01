Damiano David dei Maneskin, ha festeggiato il compleanno senza di lei – Cosa c’è dietro?

Di recente Damiano David dei Maneskin ha spento le candeline ma a quanto pare al suo compleanno mancava una persona importante e si tratta di Victoria, la bassista del gruppo. I fan si sono scatenati. Cosa sta succedendo?

Damiano David è il frontman dei Maneskin e lo scorso 8 gennaio ha festeggiato il suo compleanno ma ciò che ha fatto impensierire i fan della band rock italiana più famosa al mondo perché ai festeggiamenti di Damiano non era presente Victoria, la bassista del gruppo.

La cosa è stata percepita come strana perché i Maneskin non si separano praticamente mai, come se vivessero in simbiosi. Per altro un momento importante come il compleanno di un componente del gruppo andrebbe vissuto insieme. Ma quali sono stati i motivi dell’assenza di Victoria De Angelis?

Le foto del compleanno di Damiano che sono circolate sul web hanno visto molti partecipanti ai festeggiamenti, tra sorrisi e brindisi però chi risultava assente era proprio una del gruppo, Victoria De Angelis. La bassista del gruppo è come una sorella per gli altri tre componenti e la sua presenza sarebbe stata quantomeno scontata. Sul web le ipotesi si sono scatenate e qualcuno si è anche preoccupato che possano esserci dei problemi interni nel gruppo.

I commenti che sono circolati dicevano: “Come mai manca Vic?”, “Hanno litigato?”, “Magari avrà avuto un impegno o mal di testa”. In realtà i fan del gruppo non avrebbero motivo di preoccuparsi, certamente Victoria e Damiano non hanno litigato e ciò si può intuire da gli auguri che lei stessa ha scritto per Damiano sui suoi canali social.

Tra le ipotesi sulle motivazioni dell’assenza di Victoria qualcuno avrebbe anche sostenuto la tesi di una poca simpatia tra lei e Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano e un commento citava: “Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia”.

Cosa sta succedendo ai Maneskin?

Dalla vittoria a Sanremo prima e l’Eurovision subito dopo nel 2021 i Maneskin sono diventati una band internazionale e con il crescere della loro fama è naturale che possa aumentare il rischio di difficoltà di gestione e rapporti dal momento che le responsabilità aumentano. Tra l’altro non è stata questa la prima occasione in cui sono sorte queste preoccupazioni da parte dei fan.

Inoltre i dubbi sono stati acuiti da Dagospia che aveva scritto di Giorgia Soleri come di una sorta di Yoko Ono per il gruppo, ossia un elemento che poteva provocare delle incomprensioni e delle tensioni.

In quella occasione si faceva un discorso generale che non riguardava direttamente Victoria, ma a questo punto chi può dirlo? In ogni caso, se pure ci fossero dei problemi tutti i componenti della band sono molto bravi a non mostrarlo.

Come per molte cose tutti i dubbi saranno fugati a un certo punto e ogni cosa sarà più chiara.