Che Dio ci aiuti 7, sorprendenti anticipazioni: “Farà molti casini” 

Che dio ci aiuti 7 sta per tornare in prima serata e questa volta la storia ruoterà soprattutto intorno ai “casini di Azzurra”. Parla Francesca Chillemi che interpreta il personaggio. Ecco cosa ha svelato sulla prossima stagione.

Lo scorso giovedì 12 gennaio è tornata su Rai 1 la tanto attesa nuova stagione di Che Dio ci aiuti, tra le fiction di punta di Rai 1 che in questi anni ha visto protagonista Elena Sofia Ricci, in procinto di lasciare la serie dopo queste prime puntate. Accanto a lei nella serie ci sono Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi.

Dalle prime indiscrezioni su questa nuova stagione di Che Dio ci aiuti sono già molte le novità che attendono i fan della serie, insomma ne vedremo delle belle.

I colpi di scena non mancheranno e a quanto pare ruotano tutti intorno al personaggio di Azzurra Leonardi, interpretato da Francesca Chillemi che è presente nella serie dalla prima stagione:

“Pur essendo più matura Azzurra ha mantenuto la sua indole. La maturità è intesa come un concedersi agli altri in termini di aiuto. Azzurra metterà da parte il suo ego anche se i casini continuerà a farli”.

Come vi abbiamo raccontato Elena Sofia Ricci ha deciso di lasciare il suo personaggio e come ha detto in un’intervista ritiene che il suo personaggio abbia fatto il suo tempo e che non abbia più nulla da dare, per questo lo saluta senza pensieri per dedicarsi al teatro che è uno dei suoi grandi amori.

Su questo addio Francesca Chillemi ha detto: “Anche io ho pensato di mollare. Mi è capitato in passato di pensare di lasciare i panni di Azzurra. Poi però mi è stata riproposta con delle dinamiche in evoluzione e questo aspetto mi ha affascinato”.

Il futuro di Azzurra in Che Dio ci aiuti

Stando alle ultime rivelazioni, pare che Azzurra avrà un rapporto complicato con Suor Teresa la new entry interpretata da Fiorenza Pieri una suora colta, integerrima e severa, praticamente l’opposto del personaggio di Azzurra che invece è allegra e spensierata. Pierpaolo Spollon avrà poi un ruolo più ampio in questa stagione, come ricorderete interpreta il personaggio dello psichiatra Emiliano Stiffi.

Sulla paura del calo di ascolti, conseguente probabilmente all’addio di Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi ha detto: “Non ho la palla magica”.

Di certo con questo addio Francesca Chillemi diventerà a pieno titolo la principale protagonista della serie Tv e di fatto sarà per lei un test, ecco perché gli ascolti in qualche modo dipendono anche da lei adesso.

Nel corso di una recente intervista ha rivelato che ci sarà un evento doloroso per il suo personaggio. Al momento non ci sono spoiler al riguardo, non ci resta che attendere il momento deputato e fare in bocca al lupo a Francesca Chillemi.