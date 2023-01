“E’ sparita completamente”: allarme rosso Marica Pellegrinelli | La verità è sorprendente

Siamo soliti a collegare Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker, ma forse non tutti sanno che ha una ex moglie, Marica Pellegrinelli. Ecco chi è e che fine ha fatto e come è cambiata la sua vita dopo la separazione con il cantante.

Ultimamente in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’ex moglie di Eros Ramazzotti: stiamo parlando di Marica Pellegrinelli. La sua vita ora è profondamente cambiata, ecco di cosa si occupa.

Marica Pellegrinelli: chi è l’ex moglie di Eros Ramazzotti

Quello con Marica Pellegrinelli è stato il secondo matrimonio per Eros Ramazzotti. La loro relazione, arrivata dopo la rottura con Michelle Hunziker, è iniziata nel 2009. Erano giovanissimi: lei aveva appena 21 anni, mentre lui aveva appena vissuto la dolorosa e sofferta separazione con Michelle Hunziker.

La scintilla è scattata ai Wind Music Awards proprio mentre lei premiava Eros. Dalla loro relazione sono nati due figli: la primogenita Raffaella Maria, e nel 2015 Gabrio Tullio. Nonostante l’affetto che li legava, il loro matrimonio è terminato nel 2009.

La sua vita è cambiata

È da un po’ che Marica Pellegrinelli è sparita dalle scene, la sua vita ora è completamente cambiata. Nata 1988, la sua carriera è iniziata quando era molto giovane come modella. Nel tempo sperimenta il cinema: nel 2006 debutta nel film Sono tornato al Nord e nella pellicola La cena per farli conoscere.

Oltre ad essere una bellissima donna e modella di successo, Marica si dimostra un’ottima attrice. La sua carriera nel mondo cinematografico prende il volo e nel 2009 entra nel cast del film La versione di Barney.

Inoltre, appare sul piccolo schermo nella serie di successo Don Matteo 7 al fianco di Terence Hill Nel 2013 è testimonial di intimo Yamamay e altri brand di successo.

Tuttavia, dopo la separazione dal cantante, Marica è sparita dalle scene e non si sa molto della sua vita.

A seguito della rottura con Eros è stata vista in compagnia di Charley Vezza, giovane imprenditore milanese del settore design della Gufram.

Le premesse sembravano buone, ma la storia è durata poco. Nel luglio 2020 Marica è stata paparazzata con il modello Paul Ferrari e nell’estate 2021 in compagnia dell’ex calciatore Marco Borriello. Nonostante questo, non sono mai arrivate conferme a proposito della loro frequentazione.

Non si sa molto altro della vita di Marica in quanto è una persona profondamente riservata e tende a tenersi lontana dai riflettori e occhi indiscreti. Anche sui social Marica non mostra molto della sua vita privata e non è solita a rilasciare interviste che tocchino la sfera sentimentale.