Emily in Paris: il ristorante della serie tv esiste e i proprietari sono stravolti. Ecco dove trovarlo!

Il ristorante più in voga nella serie televisiva Emily in Paris esiste davvero: si chiama Terra Nera e serve piatti tipici della cucina italiana e, più specificatamente, e di quella napoletana.

L’indirizzo del ristorante Terra Nera è: Rue Des Fossés Saint-Jacques, numero 18. In questo magnifico luogo sono state riprese diverse scene della serie tv Emily in Paris, che ha come attrice protagonista Lily Collins, figlia del cantautore Phil Collins.

In questo ristorante, durante il corso degli episodi, sono capitati molti avvenimenti: cene di lavoro, il primo bacio tra la protagonista e Gabriel e l’ottenimento della prima stella Michelin. Per i fan della serie tv non rimane altro da fare che andare in questo ristorante e immergersi nell’ambiente come se fossero sul set della fiction.

Il Terra Nera si trova nel quartiere latino di Parigi, molto vicino al Pantheon, servendo i suoi clienti con la tradizionale cucina italiana. Grazie al successo della prima stagione della sere tv Emily in Paris, il ristorante ha ottenuto molte più prenotazioni e recensioni positive da parte dei clienti. Ogni fan della serie sceglie Terra Nera come posto dove mangiare per potersi immergere nei ricordi della serie tv e provare a riviverli.

I proprietari del ristorante

I proprietari del locale sono Johann Baranes e Valerio Abate e durante un’intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro, i due hanno raccontato di quando hanno conosciuto i produttori della serie e di come le loro vite siano cambiate drasticamente grazie al successo mondiale che il loro ristorante ha ottenuto.

Il locale nella serie televisiva

Il ristorante, nella serie tv, si chiama Les deux compères e il suo proprietario è Gabriel, poi però passa nelle mani anche di Antoine Lambert, in società, e, alla fine, Gabriel ne riprende il pieno possesso, con la massima di libertà di gestione.

Alla fine della terza stagione, grazie all’aiuto prezioso di Emily e del suo collega Luc, il locale riuscirà ad ottenere la sua prima stella Michelin. Inoltre, il ristorante cambia anche nome: passa da Les deux compères a L’Esprit de Gigi, dedicando così il ristorante all’amata nonna, molto brava nella cucina della Normandia, nella Francia del nord.

La scena più memorabile

La prima scena al ristorante è iconica e ricordata vividamente dai fan della serie tv: abbiamo Emily, a pranzo con Mindy, che chiede a Gabriel di poterle cuocere ancora un po’ la sua tagliata.

Tuttavia, lui rifiuta di farlo perché altrimenti rovinerebbe il piatto ed Emily, un po’ scocciata dal suo rifiuto, assaggia un pezzo di carne, affermando che è “sorprendentemente tenera”. Per i proprietari del ristorante, la serie tv è stata la loro ancora di salvezza per poter coprire le spese del Coronavirus.