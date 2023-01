“Lo faccio alle 6 del mattino”: clamoroso Alessia Cammarota | Lo ha raccontato adesso

Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita al centro di una polemica asprissima: gli utenti hanno detto peste e corna di lei, ma la risposta non è tardata ad arrivare. L’influencer ha deciso di non lasciar passare gli insulti.

Da Uomini e Donne a regina di Instagram: Alessia Cammarota è attivissima sui social e ha un seguito molto nutrito di fan che la seguono dai tempi del programma di Maria De Filippi. Ha partecipato alla trasmissione per due edizioni consecutive, sempre come corteggiatrice. Tutti si ricorderanno della sua storia con Aldo Palmieri, iniziata proprio negli studi della trasmissione.

I due hanno avuto anche due figli: Niccolò, il primogenito, e Leonardo. Nonostante l’amore che oggi li unisce, la coppia ha attraversato un periodo molto difficile a causa dei tradimenti di Aldo, che ha confessato lui stesso la brutta vicenda, affermando di aver allontanato Alessia da casa.

Alessia Cammarota: la polemica non si arresta

La crisi tra i due è avvenuta nel 2013, poco dopo la nascita del loro primo bambino. Sono stati mesi molto difficili per l’influencer che, ancora innamorata di Aldo, ha sofferto moltissimo per i suoi tradimenti e non è mai riuscita ad accettare che tra loro potesse finire l’amore.

Alla fine per fortuna i due si sono riappacificati e, nonostante le difficoltà, il loro rapporto si è rafforzato e ora si dicono innamoratissimi l’uno dell’altro. Aldo ha riconosciuto il suo sbaglio e ha chiesto scusa alla compagna, che ha deciso di perdonarlo e riprovare a vivere insieme.

Oggi Alessia Cammarota fa l’influencer ed è attiva in particolare su Instagram, dove condivide foto e storie coi suoi follower per mostrare attimi della sua vita e, tra le altre cose, pubblicizzare prodotti e servizi.

Di recente Alessia aveva lasciato un box nelle storie per ricevere domande dai fan, e un follower le ha chiesto: “Ma passi lo straccio tutti i giorni? Io non riesco a stare dietro a tutto”. L’influencer ha risposto con sincerità: “Sì, non riesco a non farlo. Lavare i pavimenti tutti i giorni è fondamentale per me” ha confessato. “Per me vivere in un ambiente ordinato e pulito è importante. Mi aiuta a tenere tutto sotto controllo. Alle 6 del mattino comunque non c’è molto da fare”.

E così la risposta dell’influencer ha scatenato una polemica velenosissima nei suoi confronti: molti utenti l’hanno accusata di “non avere un lavoro vero” e di andare a lavorare davvero, per questo ha tutto quel tempo per occuparsi della casa, anche quando, secondo loro, è del tutto superfluo.

“Questo commento mi offende. Io lavoro tantissimo” ha risposto. “Tutto quello che mi circonda me lo sono guadagnato, sudato. Sono impegnata molte ore al giorno a lavorare. Mi hanno insegnato che posso fare tutto e mi dispiace quando invece vengo trattata un po’ così, come se mi fosse stato tutto regalato e come se io non avessi alcun merito, come se io non fossi brava a fare nulla. Mi spiace ma non è così” ha concluso.