Bufera a Uomini e Donne | Cacciato per sempre dal programma: Mediaset non perdona comportamenti del genere

Scandalo a Uomini e Donne: Alessio Corvino, il corteggiatore biondo della tronista Lavinia Mauro, è stato colto in flagrante con un’altra donna. Si prospettano guai seri, ecco cosa è successo.

La pesante segnalazione

Quando accadono queste cose lo studio di Uomini e Donne va in fiamme. Alessio Corvino, il corteggiatore biondo di Lavinia, dovrà dare delle spiegazioni convincenti.

Il ragazzo, infatti, durante queste vacanze è stato beccato in atteggiamenti sospetti con un’altra donna. Sappiamo tutti che, nel noto dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tronisti e corteggiatori non possono frequentare altre persone al di fuori del programma. Farlo, vuol dire rompere le regole ed essere cacciati da Maria De Filippi in persona.

Il pubblico a casa sia affeziona ai protagonisti e si assicura che tronisti e corteggiatori non si prendano in giro a vicenda.

Questa volta arriva una grave segnalazione a cui il 27enne nato a Caserta dovrà dare una spiegazione una segnalazione credibile, portando delle prove, per poter continuare il suo percorso all’interno dei programma.

A pubblicare le immagini che lo mostrano con le mani nel sacco è stato il portale MondoTv24. Le foto mostrano il ragazzo in compagnia di una ragazza bionda, con cui sembra essere davvero in sintonia. Insomma, di certo non è una sconosciuta.

La complicità catturata in foto

Chiariamo che al momento però non si sa chi sia e qual è la natura del loro rapporto: potrebbe essere solo amicizia o qualcosa di più. Quello che è certo è che nelle foto i due sono davvero vicini, si percepisce un certo feeling, e Alessio dovrà chiarire per filo e per segno la situazione.

Il rischio è che il suo percorso all’interno del programma termini per sempre e che sia costretto a tornare a casa.

“Le foto in nostro possesso sono eloquenti e dimostrano grande complicità tra lui e la donna con cui si accompagna, ci teniamo a precisare che non è detto che tra lui e la misteriosa donna ci sia un rapporto sentimentale, potrebbe trattarsi di un’amica se non addirittura di una parente.

Sicuramente se ne parlerà in puntata, vedremo cosa accadrà”. Queste le parole che accompagnano la foto sul portale MondoTv24. Non ci resta che aspettare la prossima puntata di Uomini e Donne per scoprire come si giustificherà Alessio Corvino e se Lavinia sarà disposta a credergli. La tronista potrebbe anche prendere una drastica decisione a un passo dalla scelta finale.