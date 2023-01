Sanremo 2023, Amadeus l’ha combinata grossa | “Al Bano non è degno”: scoppia la bomba in Rai

Il festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma gli scandali si. Dopo l’annuncio del presentatore Amadeus, sul web c’è stata una sommossa. “Tutta colpa di Al Bano”, scrivono gli utenti. Ecco cosa è successo.

“Al Bano non è degno”

Amadeus è ormai di casa a Sanremo in qualità di direttore artistico del festival della musica italiana più atteso dell’anno, che tornerà martedì 7 febbraio. Quest’anno tra i big ci saranno grandi ritorni, come gli Articoli 31, Giorgia e molti altri grandi artisti della musica italiana.

Inoltre, a fare compagnia ad Amadeus sul palco dell’Ariston ci sarà un volto noto del web: stiamo parlando dell’influencer Chiara Ferragni, che per la prima volta vestirà i panni di conduttrice televisiva. Un bel salto nel vuoto che potrebbe rivelarsi un successo, aprendole nuove strade lavorative.

Doppia mansione, invece, per Gianni Morandi che oltre ad essere un concorrente in gara tra i big, co-condurrà il festival insieme ad Amadeus durante la seconda serata.

Ancora Sanremo non ha preso il via, ma sono già accaduti alcuni scandali. L’ultimo vede le colpe ricadere su una persona in particolare: Albano Carrisi. Ma in che modo sarebbe coinvolto?

Ogni anno di più il popolo del web diventa il grande giudice del festival di Sanremo. Al Tg1 Amadeus ha affermato che per questa nuova edizione sul palco con lui ci saranno anche Massimo Ranieri e Al Bano, presenti nella stessa serata.

Amadeus ha anche confessato di aver combinato un guaio che ha stravolto una serata davvero importante con volti noti dello spettacolo che vedremo proprio durante il festival.

Sanremo 2023, la furia del web

Il web non ha accolto bene la presenza di Albano sul palco di Sanremo nelle vesti di conduttore. Secondo l’opinione di molti, il cantante di Cellino San Marco non è ‘degno’ di stare al fianco di Amadeus in quel ruolo.

Forse, dopo il nome di Chiara Ferragni e un parterre di big per la maggior parte under 30, il web si aspettava co-conduttori appartenenti alla così detta Generazione Z.

Si sa, Sanremo negli anni sta diventando sempre più dei giovani, primi seguaci del festival, che si divertono a commentarlo sul web e a sfidarsi con il FantaSanremo.

La notizia di Albano come co-conduttore ha lasciato la maggior parte di loro piuttosto scettici: avrebbero preferito che la scelta di Amadeus ricadesse su un personaggio dello spettacolo diverso.

Nonostante i commenti negativi e piuttosto taglienti scritti dal popolo del web, altri sono felici della sua presenza e gli mandano messaggi di affetto, augurandogli buona fortuna per la sua esperienza sul palco dell’Ariston.