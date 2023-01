Lutto per Stash dei The Kolors, la tremenda tragedia familiare lo ha travolto e distrutto

Stash è il frontman dei The kolors, gruppo musicale che si è distinto negli ultimi anni con molte hit di successo. Ultimamente però il frontman del gruppo sta attraversano un periodo davvero brutto e difficilmente superabile, il motivo è un tremendo lutto che lo ha colpito. Ecco cosa è successo.

Stash il frontman dei The Colors è stato assente dalle scene per alcuni mesi ma di recente è riapparso in televisione e ci sono molte novità in ballo per lui. Una delle cose più belle che lo riguarda è la nascita della sua secondogenita.

Una delle sue prime apparizioni in Tv dopo il periodo di assenza è stata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. In questa occasione il cantante ha svelato di desiderare da tempo il suo ritorno in televisione ma purtroppo questo non è stato possibile a causa di un drammatico lutto che lo ha riguardato.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin uno degli argomenti che Stash ci teneva ad affrontare e che gli sta molto a cuore è il suo ritorno ad Amici. Per lui il talent musicale è come una seconda casa e non vedeva l’ora di poter tornare a lavorare lì dove è nato artisticamente. Come ricorderete Stash è stato insegnante e poi giudice del talent show più ambito dagli aspiranti cantanti e ballerini.

La stessa Silvia Toffanin gli ha chiesto se sarebbe tornato come giudice di Amici e su questa domanda il cantante ha risposto:

“Ovviamente mi piacerebbe però non si può mai sapere. Maria se chiama io vado sempre, pure per cambiare la ruota in autostrada”. Parole che esprimono l’affetto che Stash nutre verso il programma e la sua conduttrice.

Il lutto che ha subito Stash

La conversazione con Silvia Toffanin è stata a cuore aperto, Stash ha confidato molte cose di sé, sentendosi a proprio agio e sentendosi libero di raccontare il drammatico lutto che lo ha colpito e che lo ha portato a vivere un momento più solitario.

Nel corso dell’intervista Stash non riusciva a trattenere la commozione per la perdita di una persona a lui molto cara.

Si trattava di sua nonna e Stash ha detto: “È una delle cose che mi fa stare più male. È stata una brutta botta per me, cerco di non pensarci”. Per fortuna non è mancato il sostegno della compagna Giulia Belmonte con cui il cantante è molto felice e dalla quale ha avuto la sua secondo genita.

Giulia Belmonte era presente durante l’intervista e tutta la conversazione è stata molto commovente e Stash l’ha definita “il miracolo della sua vita”. Della coppia traspaiono sintonia e amore tanto che sono considerati dal pubblico tra le coppie più belle del mondo dello spettacolo e, dato che in questo periodo sono in molti a lasciarsi è bello vedere che ci sono ancora coppie solide in giro.

Di Giulia Stash ha poi aggiunto: “È arrivata nella mia vita da un giorno all’altro. Davvero è la persona più bella che ho conosciuto. Non solo fuori ma anche dentro. Riesce a farmi essere migliore”. Su questa romantica confessione la stessa Giulia si è commossa fino alle lacrime.