Ballando con le stelle, arriva il secco NO a Milly Carlucci: non la vedremo più sul palco Rai | L’addio destabilizza il programma

Arriva il secco no a Milly Carlucci, Ballando con le stelle perde la sua regina e non la vedremo più sul palco della Rai.

Il 2024 è stato un Annus Horribilis per la Rai che ha detto addio a diversi volti di spicco per i preserali e le prime serate di Viale Mazzini. Tra i big che hanno salutato per sempre la Rai ci sono Amadeus, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata ma adesso pare proprio che anche Ballando con le stelle abbia subito una grossa perdita.

Il format del talent show è stato sconvolto da questa notizia incredibile arrivata da poco tempo: il programma dovrà dire addio alla diva del piccolo schermo, lasciando i telespettatori e i giudici in studio senza una delle stelle più luminose della tv italiana. Milly Carlucci si è sentita dire un fragoroso ‘no’ dritto in faccia e adesso dovrà rinunciare per sempre a lei.

Nonostante sia ancora il mese di maggio, gli autori di Ballando con le stelle sono già all’opera per reclutare i ballerini della prossima edizione e ci sono state diverse indiscrezioni dal portale DavideMaggio.it riguardo una concorrente in particolare. Stiamo parlando della showgirl argentina Belen Rodriguez e della sua presunta partecipazione al dancing show.

Tuttavia, la Rodriguez ha confermato il suo rifiuto per partecipare a Ballando con le stelle, facendo perdere alla Carlucci la possibilità di avere una diva del piccolo schermo sul palco della sua trasmissione. Una scelta azzardata per la showgirl sudamericana che poteva guadagnare più visibilità in un momento ‘morto’ della sua carriera.

Non ci sarà nemmeno lei

Oltre che a guadagnarci Belen, poteva avere un vantaggio anche il programma stesso dal momento che la Rodriguez è comunque un attira-share (anche se non più tanto elevato come qualche anno fa). Le indiscrezioni riguardo ad una possibile partecipazione a Ballando di Nina Moric non sono state confermate e, quindi, non ci sarà nemmeno lei tra i concorrenti.

Sempre secondo DavideMaggio.it, possiamo puntare ancora sulla probabile partecipazione di una cantante molto in voga in questo periodo, vale a dire BigMama. Tuttavia, possiamo cancellare l’idea di vedere ballare sia Belen che Nina ed è un vero peccato dato che la prima ha dato sfoggio del suo talento nella danza diversi anni fa.

Chi ci sarà a Ballando

Dopo svariati ‘no’ e ‘forse’, potrebbe esserci un quasi ‘sì’ che prenderà il posto di Belen Rodriguez. Si tratta di un’ex velina che calcherà il palco di Ballando con le stelle per la prima volta dopo aver danzato sul bancone di Striscia la notizia assieme alla collega bionda. L’ex velina mora che potrebbe prendere parte al programma è Melissa Satta.

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, Milly Carlucci avrebbe quasi concluso le trattative per arruolare la Satta nella prossima edizione di Ballando. Inoltre, la sua partecipazione segnerebbe un evento memorabile: sarebbe la prima velina che calca il palco di Ballando con le stelle in 19 edizioni.