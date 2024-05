Jannik Sinner, si consola dall’infortunio con lei: abbandona la fidanzata storica per la bomba sexy | Bacino sulla ferita

Dopo l’infortunio che ha colpito Jannik Sinner salta fuori la bomba sexy con cui si sta consolando, abbandona la fidanzata per lei.

La brutta notizia che riguarda Jannik Sinner ha fatto il giro del mondo: l’amato tennista si deve fermare per un po’ a causa di un infortunio all’anca, quindi non lo vedremo sui campi del Masters 1000 di Roma.

L’annuncio ha spaventato i suoi fan, visto che il tennista ha detto che l’anca ha “qualcosa che non va”, senza entrare in dettagli e senza rivelare quanto potrebbe durare lo stop.

Gli amanti dello sport temono che l’attesa possa essere anche molto lunga. I profili social di Sinner sono stati inondati da messaggi di affetto e di pronta guarigione, sperando che il tennista torni presto a gareggiare.

Ma non c’è tristezza che non possa essere curata con una nuova compagna bellissima: Sinner è stato visto in giro con una bellezza mozzafiato da far girare la testa. E la fidanzata storica che dice?

L’infortunio e lo stop

Sinner è sembrato molto preoccupato durante la conferenza stampa, ma ai suoi fan ha detto promesso che tornerà più forte di prima e di recuperare tutto il tempo perso. La decisione di fermarsi non è semplice, ma è obbligatoria per evitare problemi più gravi in futuro. Dopo tre anni di successi, sarebbe impensabile vedere Sinner interrompere la sua carriera. Meglio quindi allungare il periodo di stop ed essere sicuro di poter ricominciare dando il massimo, senza rischiare conseguenze gravi.

L’amore però non si ferma mai e il tennista sta combattendo la frustrazione accompagnandosi a una bellezza stratosferica, tutta per lui. Non parliamo però di Maria Braccini, la sua ragazza; c’è un’altra nella sua vita. I due sembravano essere molto legati, ma qualcuno si è infilato nella coppia e ora Sinner non esce mai senza la sua nuova compagna. Che ci sia una crisi con la ragazza?

Jannik Sinner ora è sempre con lei

I fan della coppia Sinner-Braccini possono stare tranquilli: il tennista non sta tradendo la ragazza, ma si fa vedere in giro con una meravigliosa Audi RS6 Legacy Edition 1 of 200 ABT. Parliamo di un’auto sportiva a performance elevatissime che è disponibile in soli 200 esemplari. Un vero lusso, e infatti il prezzo lo conferma: il modello ha un costo di oltre 250.000 euro. Di certo non per tutti.

Il campione del tennis si è voluto togliere un bello sfizio e per di più ha deciso di personalizzare l’auto in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Le modifiche riguardano per lo più gli accessori interni: Sinner ha affermato di voler guidare in modo più comodo possibile, visto che si rilassa quando è in auto. Ma di certo non rinuncia neanche al lusso e alla bellezza con una compagna del genere.