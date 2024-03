Sinner, solo adesso si scopre chi sono i genitori: nessuno aveva capito niente | È giusto sapere che…

Solo adesso, dopo parecchio tempo dalla vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open di Melbourne, si scopre chi sono davvero i genitori.

Jannik Sinner sta facendo la storia del tennis italiano accumulando vittorie su vittorie e stracciando tutti i suoi avversari, anche se non con poca fatica. Il giovane sportivo, infatti, sa bene cosa vuol dire sudarsi un titolo e quando ne ottiene uno è sempre convinto che può migliorarsi ancora e che deve lavorare ogni giorno per farlo.

Di recente abbiamo potuto godere della sua vittoria agli ottavi di Indian Wells contro l’avversario Jan-Lennard Struff e mentre Sinner scala le vette del mondo del tennis, i suoi fan vogliono conoscere sempre di più la sua vita privata e le sue origini. Tuttavia, Sinner è un ragazzo semplice che non ama mettere in piazza le proprie faccende privata.

Infatti, il tennista usa molto poco i social media e preferisce comparire in video soltanto per gli eventi sportivi e per alcuni incontri davvero significativi ed importanti come, ad esempio, poco tempo fa quando ha visto di presenza la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tuttavia, i fan di Sinner desiderano conoscere tutto sulla sua persona: le sue origini, la sua famiglia, il suo privato. Di recente, a discapito della volontà dello sportivo, è venuta fuori la notizia riguardante i suoi genitori e di chi sono veramente. Una novità che ha lasciato tutti i fan senza parole e che li hanno portati a fare determinate conclusioni.

La rivelazione sulla famiglia Sinner

Scavando nel privato di Jannik è saltata fuori la notizia sulle sue origini e, più precisamente, sui suoi genitori. La verità celata finora dal tennista è stata messa in piazza e i suoi seguaci hanno finalmente scoperto il segreto dell’enorme successo di Jannik. Il tennista non avrebbe voluto che si parlasse del suo privato e della sua famiglia, ma essendo famoso dev’essere pronto a tutto.

Sappiamo che il giovane Sinner è nato a San Candido, un piccolo paese in provincia di Bolzano dove tutti conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Insomma, un tipico paesino dove si sanno vita, morte e miracoli degli abitanti. Un luogo molto importante per Jannik, dove è nato e cresciuto seguendo le regole dei suoi genitori con una storia proverbiale.

Ecco chi sono davvero i genitori di Jannik

Dal momento che il giovane tennista si è rivelato essere tanto competente quanto semplice e genuino, la scoperta delle sue origini e dei suoi genitori ha confermato le idee che i suoi fan si sono fatti in merito a tutte le due vittorie schiaccianti. Jannik proviene da una famiglia ordinaria con sani principi che sa bene cosa significa sudarsi il pane in tavola.

Infatti, suo padre Hanspeter è un cuoco e sua madre Siglinde una cameriera ed entrambi lavorano nel rifugio/pensione che è di loro proprietà. Il duro lavoro ripaga sempre e Jannik Sinner lo sa bene dato che è cresciuto vedendo i suoi genitori faticare per ottenere risultati. Come si dice ‘tale madre, tale figlio’ e il tennista ha dimostrato di riuscire ad ottenere le sue vittorie grazie agli insegnamenti di genitori semplici e genuini; così come lui è cresciuto.