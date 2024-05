“Un figlio più cretino dell’altro”, Albano non riesce a trattenersi: la reazione asfalta tutti | Colpa delle madri…

Albano non riesce a trattenersi dopo alcune esternazioni, la reazione lascia tutti di sale, “un figlio più cretino dell’altro”…

Albano Carrisi, il celebre cantante italiano originario di Cellino San Marco, ha sempre fatto parlare di sé non solo per la sua incredibile carriera musicale, ma anche per la sua vita privata, in particolare per la sua turbolenta relazione con Loredana Lecciso e per la figlia che hanno avuto insieme, Jasmine Carrisi. La storia d’amore tra Albano e Loredana è stata costellata da alti e bassi, ma ha dato vita a due figli, Jasmine e Albano Jr. Nonostante le difficoltà, la coppia ha sempre cercato di mantenere un rapporto costruttivo, soprattutto per il bene dei loro bambini.

Nata nel 2001, Jasmine Carrisi è cresciuta sotto i riflettori, essendo la figlia di due star della musica italiana. Sin da giovane, ha dimostrato una passione per la musica, tanto che Albano ha raccontato in un’intervista a Verissimo di come Jasmine abbia iniziato a incide brani musicali a sua insaputa, dimostrando un talento innato.

Durante la loro ospitata da Verissimo, Albano ha voluto sottolineare il suo ruolo di genitore, affermando: “Essere padre è una gioia. Sono orgoglioso, attento, non mi lascio coinvolgere troppo ma tantissimo”. Queste parole testimoniano l’amore e l’impegno che il cantante ha per i suoi figli, nonostante i suoi 81 anni di età.

Albano ha anche discusso della sua volontà di proteggere i figli dal clamore mediatico, un’impresa difficile considerando la fama della sua famiglia. Tuttavia, l’intervista ha preso una piega sorprendente quando Jasmine ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso suo padre. La giovane ha rivelato di voler diventare mamma nonostante la sua giovane età. Albano, esterrefatto, ha reagito con un forte “scusa?”. Non riesce a trattenersi: ed ecco che qualcuno urla: “Un figlio più cretino dell’altro“.

La reazione del web alle parole di Jasmine

Albano è rimasto completamente interdetto dalle parole della figlia, ma i più indignati sembrano essere proprio gli utenti dei social. Infatti, la pagina di Verissimo ha pubblicato su Instagram la clip di padre e figlia e il web si è scatenato in forti reazioni contro la ragazza additandola come una viziata che direbbe e farebbe di tutto pur di essere nel mondo dello spettacolo.

Insomma, parole forti che fanno male e che sono particolarmente trachant verso un desiderio e pensiero così personale. Certo è che anche Albano, durante l’intervista, pare essere rimasto di stucco proprio data la giovane età di Jasmine e delle infinte possibilità lavorative che sua figlia può avere. Non è ancora tempo per avere figli: sicuramente in futuro e Albano sarà più che contento per lei.

Un famiglia famosa: i Carrisi

Albano, con la sua lunga carriera, ha sempre cercato di trasmettere i valori della famiglia e dell’amore ai suoi figli, ma è consapevole che le loro scelte saranno sempre soggette al confronto con il mondo esterno. In un’epoca in cui i social media e internet amplificano ogni gesto e ogni parola, è importante discernere tra ciò che è reale e ciò che è semplicemente frutto di opinioni esterne.

Quindi, nonostante le controversie e le dichiarazioni sorprendenti, la famiglia Carrisi continua il suo percorso, navigando tra le luci della ribalta e le sfide della vita quotidiana, sempre unita dall’amore e dal legame indissolubile che li tiene insieme.