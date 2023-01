Aida Yespica: “Non posso vedere mio figlio…” | Allontanato dall’Italia dal 2013: un caso vergognoso

Aida Yespica non ce la fa più. La showgirl ha raccontato un po’ di tempo fa di quanto sentisse la mancanza di suo figlio Aron, lontano dall’Italia dal 2013. Alla Yespica è stato privato di vedere il figlio per diverse motivazioni. La vicenda è struggente.

Aida Yespica è una celebre showgirl venezuelana in Italia ormai da tanti anni, nota anche per varie partecipazioni a reality come L’Isola dei Famosi o Il Grande Fratello. La donna è spesso al centro del gossip per il suo privato infatti dal punto di vista sentimentale La Yespica ha avuto diverse relazioni con vari personaggi conosciuti tra cui Francesco Facchinetti ed il presunto flirt con Jeremia Rodriguez al Grande Fratello.

Tuttavia, la showgirl ha avuto un solo figlio dall’ex compagno ed ex calciatore Matteo Ferrari che attualmente vive proprio con il padre a Miami. Purtroppo, proprio Aida non ha potuto vedere Aron, il figlio di ormai 13 anni, per un paio d’anni come spiegato in un’intervista commovente a Diva e Donna a causa di una serie di motivazioni.

In primis perché Aida Yespica che risiede in Italia non è riuscita ad ottenere il visto che le permettesse di andare in America. Si sa, d’altronde, che dall’altro lato dell’oceano le regole sul flusso migratorio sono molto rigide.

In più, l’incontro tra i due è stato ulteriormente rimandato per colpa della pandemia globale che ha impedito a tanta gente di andare a trovare i propri cari.

Una situazione davvero insostenibile per Aida la quale aveva fatto delle dichiarazioni davvero scioccanti in svariate interviste, confessioni che hanno scosso tutti. La donna si sentiva praticamente in trappola senza alcuna via d’uscita. Ecco un estratto della difficile intervista dei mesi scorsi.

“Non posso vedere mio figlio…” la vicenda straziante di Aida Yespica

“Perché non posso più vedere mio figlio” ha esordito la showgirl mentre raccontava ai giornalisti la sua terribile esperienza. Ha continuato poi: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”.

In questo senso, secondo il racconto della Yespica la tecnologia le è stata d’aiuto poiché le ha permesso di rimanere sempre in contatto con il figlio Aron nei momenti di gioia e di tristezza. Grazie alle videochiamate ha potuto accorciare le distanze e farsi sentire più vicina ad Aron che a detta di sua mamma si dimostra sempre di più come un ragazzo volenteroso, determinato ed educato.

L’amore per suo figlio ha migliorato anche il rapporto con l’ex compagno Matteo Ferrari in nome del bene provato per Aron. Grazie a Dio questa situazione si è risolta e in estate i due hanno potuto riabbracciarsi e queste vacanze le hanno per giunta passate insieme per la gioia di mamma Aida.