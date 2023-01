“Sei la m***a di questa società!”: rissa furiosa con Emma Marrone, non è riuscita completamente a controllarsi

La famosa cantante Emma Marrone è conosciuta non solo per la sua bravura, ma anche per il sua carattere forte e caparbio. Quando ha qualcosa da dire, lo fa senza troppi giri di parole. Ultimamente, ha sbottato nei confronti di una persona tramite social media.

Emma Marrone è una delle cantanti italiane uscite dalla trasmissione di Amici, condotta da Maria De Filippi su Canale5, più amate ed ammirate di sempre. I suoi fan e, in generale, tutto il pubblico italiano, sanno che Emma ha un temperamento forte ed esplosivo e che, molto spesso, finisce nell’occhio del ciclone degli scoop proprio per il suo modo di fare diretto e sincero e per le sue risposte senza troppi filtri.

Il Natale scorso, la cantante pugliese è esplosa sul suo profilo Twitter a causa di un commento molto spiacevole ricevuto da un cosiddetto hater. La sua risposta ha scioccato tutti i suoi fan che, immediatamente, hanno reso virale l’accaduto.

Succede molto spesso che diverse celebrità vengano insultate dai leoni da tastiera, ovvero da delle persone che sfogano la propria rabbia repressa insultando i VIP senza un buon motivo apparente e nascondendosi dietro a dei profili social falsi, per non essere rintracciati.

Questa cosa è successa anche alla Marrone lo scorso dicembre, ma l’hater in questione ha toccato un argomento troppo delicato e caro ad Emma e lei, ovviamente, ha risposto con parole molto dure e severe.

Le bombe di Emma Marrone

Negli ultimi tempi, Emma è stata molte volte al centro delle notizie, per motivi diversi. Ad esempio, qualche mese fa la Marrone ha pubblicato delle frasi a luci rosse sul suo conto personale, confessando da quanto tempo non andava a letto con un uomo. Questi post le hanno assicurato le prime pagine di molti quotidiani e molte riviste, mettendola la centro dell’ennesimo scandalo. Ma la cantante salentina ha avuto anche dei momenti tristi e bui.

La perdita importante

Infatti, lo scorso 4 settembre si è vista costretta a dire addio al suo amato padre, morto all’età di 66 anni a causa di una leucemia. La dipartita del padre è stato un durissimo colpo per Emma, che non ha mai celato a nessuno quanto amore provasse nei confronti dei suoi genitori. Un amore comprovato anche dalla risposta che ha scritto al perfido commento ricevuto intorno al periodo natalizio scorso.

Il fatale commento social contro Emma Marrone…

Sul suo profilo social di Twitter, Emma Marrone ha letto una domanda perfida e inutilmente espressa che ha scatenato la furia cieca della cantante del sud. Un’espressione di odio gratuita che la gente fa perché così si sente superiore agli altri, ma Emma ha saputo rispondere per le rime.

…e la sua risposta furibonda

La fatidica domanda postale è stata: “Come festeggerai Natale?? Con mamma e papino?”, accompagnata da una emoticon che ride di gusto. La risposta di Emma Marrone non si è fatta attendere molto, usando queste esatte parole: “Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la m*rda di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di m*rda che hai.”