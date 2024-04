Emma Marrone, “È palesemente ubriaca!” sul palco in queste condizioni: i video fanno il giro | Scoppia la lite violenta

Emma Marrone sale sul palco per il concerto ma in molti notano qualche cosa, è ubriaca! I video fanno il giro del web e scoppia la lite.

Emma Marrone è una delle cantanti italiane più conosciute e amate. Come tutte le personalità del mondo dello spettacolo e della musica, ogni avvenimento che la riguarda suscita grande interesse nel pubblico, pronto a lodare o criticare quanto accade.

Così è successo anche in occasione dell’ultimo evento a cui Emma ha preso parte.

Salita sul palco per il concerto la cantante ha iniziato la sua esibizione, ma non tutto è andato secondo quanto previsto.

Il video della performance è stato condiviso sui social network e nel giro di poche ore ha ricevuto migliaia di commenti negativi. Sono state tantissime le persone che hanno criticato Emma Marrone. Alcuni utenti hanno addirittura sostenuto che la cantante fosse completamente “ubriaca“. Ma cosa è successo realmente?

Emma Marrone e il video sui social network: i fan criticano apertamente quanto accaduto, pioggia di commenti negativi

Emma Marrone, nata a Firenze nel maggio del 1984, è una cantautrice italiana. A seguito di alcune esperienze nel panorama musicale, Emma è diventata famosa tra il 2009 e il 2010 dopo aver vinto la nona edizione del talent show Amici, diretto da Maria De Filippi. Da allora non si è più fermata.

Dal contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group, ai concerti, ai successivi contratti, Emma ha raggiunto la notorietà di pubblico. Emma ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, trionfando nell’edizione del 2012 con il singolo Non è l’inferno. Nell’ultimo concerto, però, è accaduto qualcosa che ha fatto subito parlare i fan, che hanno accusato la cantante di aver fatto consumo di alcolici prima di salire sul palco.

I commenti della performance sul palco di Emma Marrone: le accuse rivolte alla cantante da parte di decine di utenti

Il video con la performance di Emma Marrone è stato condiviso sui social network. Ad accompagnare le immagini è un post in cui si legge che non esiste un’altra cantante italiana che ha “l’energia e la presenza di Emma durante i live. Voi cosa ne pensate?“. Alla domanda in molti hanno risposto in un modo poco rispettoso nei confronti dell’artista.

Emma Marrone è stata accusata dagli utenti del web di “essere ubriaca“, o “drogata”. Molti fan hanno difeso la cantante, dicendo che la sua esibizione racchiudeva tutta la forza e l’energia impiegate per cantare.