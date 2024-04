Netflix, devi vedere questa Serie tv: tratta da una storia vera tra stalking e comicità | L’impatto devastante sulla sua vita

Su Netflix è uscita una Serie Tv assolutamente da non perdere, tratta da una storia vera accaduta proprio a un noto comico. Devastante.

Una serie che ha lasciato i telespettatori immobili davanti allo schermo della televisione è da poco arrivata su Netflix. La piattaforma di contenuti ha reso disponibile per i suoi utenti una serie targata Netflix tratta da una storia vera.

La curiosità sta assalendo tutti gli appassionati di serie tv.

Un primo trailer è stato diffuso sui social network ancora prima dell’uscita della serie, creando attesa tra il pubblico. Ma di cosa parla la serie tv?

Gli episodi prodotti da Netflix raccontato la storia vera del comico Richard Gadd, perseguitato per anni da una sua fan. Ecco tutti i dettagli che emergono dal trailer di Baby Reindeer.

La serie tv più attesa di Netflix: gli inquietanti episodi raccontano la vera storia del comico Richard Gadd

In streaming su Netflix è arrivata a partire da metà aprile Baby Reindeer. La serie ha come protagonista lo stesso comico Richard Gadd, che interpreta il ruolo del protagonista Donny. La storia di Donny è ispirata a quella dello stesso Gadd e racconta le vicende di un ragazzo scozzese che si trasferisce a Londra per diventare uno stand-up comedian. All’inizio della sua carriera il giovane si ritrova perseguitato da una donna di nome Martha, interpretata dall’attrice Jessica Gunning.

La serie è composta da sette episodi ed è diretta da Weronika Tofilska. Baby Reindeer è l’inquietante racconto di ciò che realmente è accaduto al comico Richard Gadd al suo arrivo a Londra. Gadd, in occasione dello spettacolo presentato al Fringe di Edimburgo nel 2019 per il quale ha vinto due premi, ha raccontato la sua storia come se fosse simile a un horror.

Baby Reeinder: la storia vera del comico Richard Gadd dietro alla nuova serie tv targata Netflix

Come il personaggio di Donny si trova ad essere perseguitato da Martha, allo stesso modo il comico Gadd è stato perseguitato da una donna. Nella serie tv, la stalker invia ottanta e-mail al giorno a Donny. Nella vita reale, Gadd ha ricevuto 41.071 e-mail, 350 ore di segreteria telefonica, 744 tweet, 46 messaggi, 106 pagine di lettere e quattro falsi account Facebook sono stati creati a suo nome.

Gadd ha raccontato di aver denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, ma non è stato creduto, proprio come accade al personaggio di Donny. Nella serie televisiva il protagonista raccoglie una serie di prove per dimostrare di essere perseguitato. Ma come andrà a finire? Basta guardare la nuova serie tv di Netflix per scoprirlo.