Greta Zuccarello, spunta a tradimento il fidanzato della naufraga: altro che single | La ballerina lo nasconde

Spunta a ‘tradimento’ la verità sulla situazione sentimentale di Greta Zuccarello, la naufraga ballerina, ecco cosa tiene nascosto a tutti.

Una delle concorrenti di cui si parla di più di questa edizione de L’isola dei famosi è Greta Zuccarello, ballerina professionista che ha già conquistato il cuore del pubblico.

La sua passione per la danza e il talento che ha dimostrato di aver fin da piccola le hanno permesso di prendere parte del corpo di ballo di programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show; da lì il passo al reality è stato breve.

Nell’ultima puntata la ballerina ha rivelato qualcosa che ha sconvolto il pubblico e che finora aveva tenuto nascosto. I fan dell’artista sono rimasti senza parole dopo aver appreso del suo segreto.

È spuntata una verità incredibile sul fidanzato della ballerina che finora la donna era riuscita a tenere segreta. Ormai gli inghippi stanno venendo fuori.

Greta Zuccarello

Forse molti di voi prima dell’Isola non la conoscevano, ma Greta Zuccarello era già conosciuta nel mondo dello spettacolo e ora è diventata anche una conoscenza del pubblico. Attivissima sui social, la ballerina condivide spesso i suoi momenti in televisione, ma c’è una cosa di cui non parla mai: la sua vita sentimentale. Sappiamo solo che è stata fidanzata col nuotatore Luca Dotto, ma la storia è finita già da qualche anno.

Adesso però è emersa la verità sul suo attuale fidanzato, anche se forse la ballerina non avrebbe voluto. Si è lasciata scappare un dettaglio importante che il pubblico ha colto subito e ormai Zuccarello non ha più segreti.

Il fidanzato “segreto”

Durante la terza puntata del reality Greta Zuccarello ha rivelato una verità molto importante che nessuno si aspettava: la ballerina non aveva mai parlato del suo fidanzato, ma nel salutare i suoi affetti a casa dopo la nomination ha parlato di un misterioso ragazzo. Zuccarello non ha reso nota la sua identità, ma ha solo confermato di non essere single. Tanti si chiedevano in effetti se la ballerina fosse fidanzata o meno, e finalmente la risposta è arrivata.

Purtroppo però non ci sono notizie sull’identità di questo ragazzo: Zuccarello ci tiene alla privacy dei suoi affetti e ha deciso di non rivelare altro. Probabilmente è stato lo stesso fidanzato della ballerina a chiedere di rispettare la sua privacy, ed è per questo che non sappiamo il suo nome. Non è detto che nelle prossime puntate non emerga qualche indizio in più, ma per il momento non possiamo fare ipotesi né su chi sia il ragazzo, né sulla durata della loro relazione. Tenete occhi e orecchie bene aperti perché potrebbe uscire qualche dettaglio in più.