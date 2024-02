Ghali, ha tradito la fidanzata: beccato in giro con la nuova ragazza | Pugnalata alle spalle

Uno dei cantanti più discussi di Sanremo 2024 è stato Ghali, ma ora pare che la sua vita privata sia nel mirino dell’opinione pubblica.

Nonostante il settantaquattresimo Festival della canzone italiana abbia chiuso i battenti lo scorso sabato, ci sono ancora oggi numerose polemiche aperte e discusse. Uno dei cantanti più polemizzati in questo Sanremo 2024 è Ghali. Il rapper è arrivato quarto nella classifica finale con il brano Casa mia ma sta scatenato diverse discussioni anche per alcuni avvenimenti privati.

Tuttavia, sembra che Ghali si trovi in un vortice molto turbolento in questo momento dato che anche una sua frase pronunciata sul palco dell’Ariston ha alzato un enorme polverone di critiche e accuse. Stiamo parlando del suo appello a fermare il genocidio a Gaza e del fatto che ne ha parlato proprio durante il Festival della canzone italiana.

Sentendo la frase di Ghali, stop al genocidio, l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar ha commentato con un post su X dicendo che ritiene deplorevole usare il palco di Sanremo per diffondere odio e provocazioni. Tuttavia, pare proprio che l’ambasciatore non abbia inteso a pieno le intenzioni del rapper che, durante lo speciale di Domenica In, le ha esplicate a dovere.

Infatti, il cantate ha affermato che non è corretto far passare messaggi di terrore che spingono le persone ad avere paura di dire basta alla guerra. Ghali si dispiace moltissimo per la morte di numerosi bambini che sarebbero potuti diventare delle star, dei medici o tanto altro. Sono diversi anni che il musicista tratta questi argomenti e non smetterà di certo in un momento delicato come questo.

Oltre la polemica sanremese

Ma l’artista non è soltanto al centro della polemica sanremese. Infatti, sembra che in questo ultimo periodo il rapper sia entrato in un vortice turbolento che lo sballotta tra i pareri e le opinioni di molti. Essendo un VIP molto riservato, Ghali non mette in piazza la sua vita privata ma i fan vorrebbero conoscerlo meglio.

Di recente, è stato beccato in compagnia di una bellissima ragazza che pare proprio essere la sua nuova fiamma. Il problema, però, è che non si tratta di una storia nuova di zecca perché i due stanno insieme da parecchio tempo ma, dato che entrambi sono riservati, ancora non si sapeva nulla di certo.

La fidanzata di Ghali

In questi giorni il rapper è stato pizzicato con la sua fidanzata Camilla Venturini ma la loro relazione non è proprio nuovissima. Infatti, la coppia era stata già beccata insieme per la prima volta nel luglio del 2020, quando Ghali aveva terminato da poco tempo la sua precedente relazione con Maria Carla Boscono. Alcune indiscrezioni dell’epoca aveva affermato che Ghali avrebbe tradito Maria Carla e, per questo motivo, dopo poco tempo l’artista era già accompagnato da un’altra ragazza.

Essendo anche Camilla molto riservata, si sa poco della sua vita con Ghali e del loro privato. Sappiamo che la Venturini è una modella e fondatrice, assieme a sua sorella, di un marchio di moda chiamato MEDEA. I due stanno insieme da diversi anni ormai ma continuano a mantere un certo livello di privacy. Ghali preferisce far parlare di sé per la sua musica piuttosto che per le sue relazioni.