Un Posto al Sole, anticipazioni: Rosa è in grave pericolo e Flavio non ce la fa | Fiato sospeso per loro

Nei prossimi appuntamenti di Un Posto al Sole le dinamiche si fanno oscure e per alcuni protagonisti potrebbe finire molto male.

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 19 al 23 febbraio alle 20.50 su Rai3 ne vedremo di tutti i colori. Le relazioni tra i personaggi vacilleranno parecchio e qualcuno di loro potrebbe prendere delle decisioni drastiche sul suo futuro. L’equilibro tra i protagonisti della soap opera sta rischiando di sgretolarsi.

Tra Flavio e Diana c’è grosso attrito a causa del comportamento dell’uomo che preoccupa e spaventa la donna. L’amicizia tra Rosa e Clara è sempre più pericolante e titubante ed entrambe si ritrovano in grande difficoltà per la situazione che le coinvolge direttamente. Intanto Diego desidera passare più tempo con Ida ma la reazione della ragazza non corrisponde alle speranze di lui.

Alla fine, Ida si renderà conto di aver ferito profondamente Diego e cercherà un modo per farsi perdonare. Tuttavia, la loro relazione sentimentale dovrà affrontare un ulteriore ostacolo che potrebbe dividerli per sempre. Nel frattempo, tra Rosa e Clara è ormai praticamente finita e dopo un grosso litigio che hanno avuto potrebbero rompere la loro amicizia per sempre.

Mariella deciderà di vendicarsi pesantemente su Guido perché la donna ha scoperto che l’uomo le aveva mentito in merito ad un suo viaggio in Spagna. Il rapporto tra Rosa e Clara è sempre più ai ferri corti, con Clara che non smetterà di cercare a convincere Rosa a lasciare casa sua. Non accettando la richiesta, Rosa farà qualcosa di estremo.

Flavio da i numeri e perde la testa

Mentre Silvia e Michele sono intenti a preparare ed organizzare le nozze di Rosella riemergono nella loro memoria ricordi piacevoli trascorsi insieme ed entrambi troveranno un nuovo sentimento l’uno per l’altra. Giulia, dopo aver assistito ad un caso del suo Centro Ascolto, deciderà di farsi avanti con Luca e di parlargli in privato e seriamente.

Flavio Bianchi, in tutte queste situazioni di ritrovo e perdita di sentimenti, dimostrerà di non essere più in sé e di avere difficoltà ad andare avanti. Questo suo comportamento stabilizzerà ancora di più sia lui stesso che Diana. Irene darà molte preoccupazioni ai suoi genitori e continuerà ad essere apatica.

Rosa non ha idea di quello che le succederà

Rosa si ritroverà ad essere sempre più schiacciata dagli avvenimenti e sempre più in difficoltà. La donna riceverà continue minacce e non saprà a chi chiedere aiuto dato che le sue richieste vengono prontamente ignorate. La Picariello si troverà in un vicolo cieco dal quale sarà difficile uscirne indenni. Rosa sarà in grave pericolo e dopo gli avvenimenti successi potrebbe finire nel mirino del boss Torrente. Quest’ultimo sarà pronto a fare qualsiasi cosa pur di buttare fuori casa la donna.

Nunzio sarà furente perché scoprirà che i suoi aggressori non verranno puniti e Giulia e Luca potranno passare una serata insieme senza pensare alla malattia di lui. Filippo e Serena non sapranno come aiutare Irene e discuteranno mentre la ragazzina continuerà ad usare il telefono a loro insaputa.