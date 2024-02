Tedua torna single, il video con Emma gli è esploso in faccia: ha tradito la fidanzata

Da quando Emma ha esternato apprezzamento per Tedua, sono trapelate informazioni sulla fine della sua relazione. L’ha tradita con Emma.

Tedua, il famoso rapper italiano, potrebbe essere tornato single. Questo pensano i suoi fan e gli appassionati di gossip, ora che il suo status sentimentale è di nuovo al centro dell’attenzione. Conosciuto per il suo talento musicale e la spinta data al genere trap, Tedua è uno degli artisti più ascoltati ed apprezzati del Paese.

Appena la settimana scorsa le chiacchiere attorno a Tedua si sono intensificate. Il rapper ha partecipato a Sanremo nella veste di ospite, cantando dalla nave Costa Smeralda nelle serate di apertura e chiusura ed attirando i commenti positivi dei suoi seguaci, ma non solo.

Emma, famosa cantante italiana e partecipante al settantaquattresimo Festival di Sanremo, ha esternato degli apprezzamenti piccantini su Tedua in più di una occasione. Tutto questo, potete immaginare, ha fatto correre l’immaginazione del pubblico, il quale non sapeva che ci sarebbero stati molti altri capitolo da aggiungere a questa vicenda. Si torna, quindi, a Sanremo, ed a Tedua.

Tedua ha tenuto le indiscrezioni sulla sua vita privata sott’occhio fin dalla sua ascesa alla popolarità, evitando di dare troppa carne in pasto ai tabloid. Ma, inevitabilmente, qualcosa finisce sempre per trapelare: così si è saputo della sua relazione con l’influencer Carlotta Carboni. Ma la loro storia è ancora in piedi?

Emma e Tedua: un Sanremo chiacchierato

I primi indizi sono stati raccolti sui social di Carlotta Carboni. L’influencer è chiaramente molto attiva su tutte le piattaforme più importanti ed è nota per condividere anche momenti o contenuti non solo legati al lavoro. Alcuni video e frasi da lei pubblicati hanno fatto pensare ai seguaci della coppia che le cose non stessero andando benissimo, con vari riferimento di Carlotta all’essere single.

A questo si aggiungono i già citati commenti di Emma riguardo Tedua. La settimana del festival ha portato innumerevoli persone a Sanremo, e altrettanti fan e curiosi, ma Tedua e Carlotta non sono mai stati avvistati insieme; al contrario, il rapper è stato filmato in un momento particolare insieme ad Emma.

Come stanno le cose?

Tedua ed Emma sono stati “spottati” in compagnia in una discoteca, ma non è chiaro se vi ci siano recati insieme o vi ci sono incontrati fortuitamente. Sta di fatto che i due sono stati filmati mentre si abbandonavano al canto insieme, sulle note dell’iconica Sere nere di Tiziano Ferro.

Una canzone ideale per il karaoke e per divertirsi assieme ad una persona speciale. I fan sono dunque sospettosi ed alcune malelingue pensano addirittura che Tedua possa aver tradito Carlotta con Emma. Pensieri infondati tutti, ma il dubbio persiste: non resterà che aspettare nuove indiscrezioni o dichiarazioni dai diretti interessati.