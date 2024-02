Macchie di caffè, con 1€ le elimini per sempre: lo sanno in pochissimi | Lo facevano le nonne

Le macchie di caffè sono sempre una tortura da eliminare, perché non conosci questa tecnica delle nonne. Adesso non ti preoccuperanno più.

Il peggior incubo sia nostro che dei nostri vestiti è ritrovarsi con delle macchie di caffè addosso. Queste ultime, infatti, sono molto visibili e difficili da eliminare perché, anche se riusciamo a togliere il grosso in qualche modo, l’alone persiste e ci rovina per sempre il nostro capo di abbigliamento prediletto.

Bevendo il caffè, scelta amatissima dagli italiani e non, c’è un elevato rischio di intaccare la condizione della nostra camicia, giacca o pantalone e di rovinare per sempre tale indumento. Soprattutto se capita quando siamo fuori casa è davvero un grosso problema perché non possiamo fare nulla per ottemperare al problema e siamo costretti a girare tutti macchiati di caffè.

Per fortuna, però, esistono vari rimedi utili per riuscire a rimuovere le ostinate macchie di caffè. Si tratta di metodi fai-da-te tramandati dalla conoscenza della nostre nonne che, utilizzando prodotti facilmente reperibili, riuscivano a risolvere qualsiasi problema. Per eliminare le macchie e gli aloni di caffè sono sufficienti pochi ed economici prodotti casalinghi.

È bene sottolineare che non c’è un rimedio unico per tutti i tipi di macchie e, infatti, la metodologia cambia in base al tipo di tessuto sul quale è finito il caffè e dopo quanto tempo andiamo a rimuovere la macchia. In ogni caso, però, gli ingredienti per rimuovere il problema sono economici e facili da usare.

Addio macchie di caffè

Il miglior alleato per eliminare le macchie di caffè da un indumento è l’aceto di mele. Questo ingrediente davvero low-budget ci permette di rimediare ad un grosso errore e di rimuovere facilmente le ostinate macchie di caffè. Se dobbiamo trattare un tessuto di cotone bianco o colorato, ci servono l’aceto di mele e dell’acqua distillata.

Dobbiamo mettere i due liquidi in uno spuzzino e, dopo aver agitato bene il contenitore, spuzzare l’intruglio direttamente sulla macchia di caffè. Dovete far agire la sostanza per almeno mezz’ora al termine della quale è necessario strofinare con forza la macchia e mettere l’indumento in lavatrice. Seguendo questi passaggi potete dire addio sia alla macchia di caffè che al suo presunto alone.

Se i tessuti sono delicati

Se avete macchiato di caffè dei tessuti più delicati, il modus operandi cambia ma non il suo ingrediente base. Infatti, dovete munirvi di una bacinella, riempirla di acqua bollente e versarci al suo interno una grande quantità di aceto di mele. Mettete dentro l’indumento da smacchiare e lasciate ammollo per tutta la notte. Se dovete smacchiare la seta, allora dovete prestare massima attenzione a non rovinare un tessuto così delicato e prezioso.

Anche in questo caso si predilige l’ammollo piuttosto che la lavatrice ma con una grande differenza: bisogna usare dell’acqua gassata e asciugare poi il capo di abbigliamento con il phon. Attenti a non avvicinarlo troppo altrimenti rischiate di bruciare il tessuto. Se la macchia è secca ci serve qualche goccia di acqua ossigenata e poi gettarla in acqua bollente per almeno 2 ore. Infine strofinare con vigore. Seguendo questi rimedi della nonna non avrete più problemi con le macchie di caffè.