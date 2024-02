The Umbrella Academy 4, uscita la prima sequenza e svela un mistero: ecco quando esce | Tutte le novità

L’attesa per la quarta stagione di The Umbrella Academy è altissima, anche perché ci siamo lasciati con molte domande, ma dal primo video…

The Umbrella Academy è una serie televisiva targata Netflix che va in onda dal 2019 ed è composta da tre stagioni. Per il 2024 la piattaforma streaming ha mostrato diversi trailer illustrando quali film e serie tv ci faranno compagnia durante il corso dell’anno e tra i numerosi titoli è stata mostrata anche la quarta stagione di The Umbrella Academy che uscirà entro la fine del 2024.

La terza stagione ci aveva lasciati con alcune domande in sospeso e dopo aver appreso che la quarta è anche l’ultima stagione della serie il pubblico si aspetta che tutti i dubbi vengano risolti entro la fine definitiva dell’opera. Il breve trailer della quarta stagione di The Umbrella Academy si apre con Five (Aidan Gallagher) e Viktor (Elliot Page) che applaudono.

Subito dopo l’inquadratura mostra tutto il gruppo riunito insieme, compresi Lila e Sparrow Ben (rispettivamente Ritu Arya e Justin H. Min) a dimostrazione che adesso anche loro due fanno parte del gruppo Umbrella Academy. Tuttavia, tra Luther (Tom Hopper), Diego (David Castaneda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Viktor, Five e Klaus (Robert Sheehan) manca qualcuno di davvero molto importante.

Alla fine della seconda stagione, i ragazzi del gruppo Umbrella Academy finiscono in un tempo parallelo sbagliato creato da Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) che al posto di formare il loro gruppo ne ha creato uno nuovo, ovvero la Sparrow Academy. Tra di loro c’era anche Sloane che, inaspettatamente, si innamora e si sposa con Luther.

Chi manca all’appello

Purtroppo, Luther muore per mano di Reginald che vuole costringere Sloane a fare qualcosa per lui. Allison ha salvato tutti gli Hargreeves quando ha preso il controllo della macchina all’Hotel Oblivion, ma qualcuno non è stato riportato nella linea temporale corretta e non si riesce a trovare da nessuna parte.

Stiamo parlando di Sloane (Genesis Rodriguez), l’unico membro dell’Umbrella Academy a non aver raggiunto la corretta linea temporale. Durante tutto il corso della terza stagione non si è saputo nulla di che fine avesse fatto Sloane, lasciando con il dubbio i telespettatori fino alla fine. Nemmeno nel breve filmato per annunciare la quarta stagione è presente Sloane e c’è chi si è fatto le proprie congetture.

Che fine potrebbe aver fatto Sloane

Dal momento che nessuno ci ha confermato o smentito il destino di Sloane, i fan della serie tv hanno pensato a diversi scenari per la loro eroina preferita. Seconda una teoria Sloane non esisterebbe in questa nuova linea temporale perché Allison ha deciso così. Forse una parte dell’accordo tra Reginald ed Allison consisteva proprio in questo: avere sua figlia e Ray nella nuova realtà ed eliminare Sloane, confermandosi come l’altra cattiva della terza stagione.

Un’altra ipotesi afferma che Sloane potrebbe essere prigioniera all’Hotel Oblivion oppure che Sloane sia viva ma che la sua memoria sia stata cancellata. Questo potrebbe far parte anche del piano di Allison e potrebbe essere sotto il controllo di Reginald nella nuova realtà. Insomma, The Umbrella Academy ci sta tenendo sulle spine e non vediamo l’ora di saperne di più.