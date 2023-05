Serie TV The Umbrella Academy 4: pochi episodi per tante storyline | Finirà bene o male? Di Federico Del Ferraro - 8

Il numero degli episodi per la stagione finale di The Umbrella Academy potrebbe rappresentare un problema.

The Umbrella Academy è la serie Netflix adattamento del fumetto omonimo scritto da Gerard Way – fondatore e cantante dei My Chemical Romance – e disegnato da Gabriel Bá; il prodotto audiovisivo ha debuttato sul gigante dello streaming nel 2019 ed ha da subito conquistato una grande quantità di seguito grazie alla bizzarra originalità del suo world-building e dei suoi personaggi. The Umbrella Academy è la storia di sette ragazzi che vengono adottati dall’alieno-imprenditore Reginald Hargreeves per proteggere la Terra grazie ai loro poteri supereroistici, ma che rimarranno orfani dello stesso Hargreeves.

Dal 2019 ad oggi la serie ha recuperato la narrazione del fumetto, quest’ultimo ancora in corso di pubblicazione, e chiuderà la propria storia con l’imminente quarta stagione. Un elemento della stagione finale sembra però allarmante, ovvero il numero degli episodi. Dove le precedenti stagioni avevano tutte offerto dieci episodi ciascuna, la quarta ed ultima stagione ne avrà solo sei: saranno abbastanza per coprire tutte le storyline ancora aperte?

The Umbrella Academy 4 ha molta carne al fuoco

Iniziamo col dire che se gli scrittori e gli showrunner Steve Blackman e Jesse McKeown hanno pensato di riuscire a chiudere The Umbrella Academy in solo sei episodi piuttosto che nei soliti dieci, meritano la fiducia del pubblico che hanno saputo conquistare in questi anni. D’altra parte ci sono stati vari esempi in cui situazioni simili sono accadute ed il risultato non è stato molto soddisfacente; nonostante i quattro anni passati, l’esempio più lampante rimane comunque Il Trono di Spade.

La terza stagione di The Umbrella Academy ha lasciato varie storyline aperte: nella loro missione di ripristinare le linee temporali create dalle loro stesse azioni della seconda stagione, i fratelli hanno raggiunto il bottone di reset di Hargreeves. Salvano dunque coloro che erano morti o feriti, ma perdono i loro poteri e consegnano la città in mano a Reginald ed Abigail, la quale natura aliena è ancora nascosta. Si dovranno inoltre chiarire i collegamenti tra Cinque e la Commissione, e fra il Ben Sparrow e la prima morte di Reginald Hargreeves.

Data di uscita della quarta stagione e le novità note

Sfortunatamente, The Umbrella Academy 4 ancora non è pronta a rivelare la data in cui sbarcherà su Netflix. Ciò che sappiamo è che le riprese sono cominciate a lo scorso 6 febbraio; anche la terza stagione cominciò le riprese a febbraio (2021) e le concluse ad agosto, per poi essere rilasciata quasi un anno dopo, a giugno 2022. Questo significa che se le tempistiche rimarranno similari, The Umbrella Academy 4 potrebbe arrivare fra circa un anno, nell’estate dell’anno 2024.

Nel cast troviamo i volti che ormai ben conosciamo e delle nuove entrate di livello: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Colm Feore riprendono i loro ruoli; si aggiungono David Cross e i coniugi Megan Mullally e Nick Offerman in ruoli non specificati.