Il trailer di And Just Like That 2 vede il ritorno di una vecchia fiamma di Carrie

La storia di Sex and the City continua con la seconda stagione di And Just Like That, che vedrà il ritorno di un personaggio storico.

Sex and the City è stata una saga che descriveva uno stile di vita nei primi anni Novanta, quello della donna adulta indipendente e cosciente dei suoi desideri, ma i drammi romantici nei quali venivano trascinate le protagoniste erano il vero magnete per il pubblico. Dopo due film sequel e la serie prequel The Carrie Diaries, HBO Max ha realizzato nel 2021 And Just Like That, ulteriore continuazione della storia di Carrie Bradshaw.

La prima stagione non ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa, essendo definita approssimativa e, a volte, inappropriata nella gestione dei suoi personaggi e situazioni. Nonostante tutto a marzo 2022 la serie viene rinnovata per una seconda stagione, che appena un mese fa ha ricevuto il suo trailer ufficiale. Scopriamo dunque cosa vedremo in And Just Like That 2 e quando lo vedremo.

“Certe cose devono restare nel passato… ma forse non proprio tutte”

Il trailer è un omaggio all’amicizia che lega Carrie e le sue compagne di viaggio, principalmente Miranda e Charlotte. Le prime scene ritraggono le varie donne e sono accompagnate dalla voce di Carrie che parla proprio della fortuna di avere amici fidati al proprio fianco durante i momenti difficili. Ne sa qualcosa, dato che nella prima stagione Carrie ha dovuto affrontare la perdita del marito, Mr. Big.

Pare che la relazione fra Miranda e Che Diaz stia decollando, ma ci aspettiamo ulteriori turbolenze anche su quel fronte. Il terremoto più grande lo porterà però un altro personaggio che ritorna dal passato di Sex and the City e fa il suo debutto in And Just Like That. Nel finale del trailer Carrie capisce che alcune cose vanno lasciate indietro per poter volgere il proprio sguardo in avanti, ma non tutte le cose: ed ecco che fa la sua comparsa John Corbett nei panni di Aidan Shaw.

Aidan è un personaggio comparso nella terza stagione di Sex and the City che ha sviluppato subito una grande intesa con Carrie, intesa sfociata poi in una relazione fra i due. Sebbene il rapporto venga troncato quando Carrie tradisce Aidan col suo futuro marito Mr. Big, il fuoco fra i due non ha mai smesso di bruciare. Ora che Big è nel passato – come detto da Carrie – c’è una nuova possibilità per Carrie ed Aidan.

Quando uscirà And Just Like That 2?

La seconda stagione è appena dietro l’orizzonte: And Just Like That 2 verrà trasmessa su Sky Serie dal 22 giugno 2023, e poi rimarrà disponibile in streaming su Sky Go e Now TV. Nel cast ritroviamo gli interpreti storici: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sono il trio immancabile, affiancate poi da Mario Cantone, David Eigenberg, Sara Ramirez, Evan Handler e Sarita Cloudhury; si aggiungono al cast John Corbett e Tony Danza nel ruolo del padre di Che.