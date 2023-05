Serie TV Succession: su chi è basato Logan Roy? | La somiglianza è spaventosa Di Marina Londei - 11

Succession è ormai giunta alle puntate conclusive e i fan si chiedono se Logan Roy sia ispirato a una persona reale. La risposta vi stupirà.

A volte la finzione supera la realtà; altre volte la imita in maniera spaventosa e del tutto inaspettata. È ciò che è accaduto in Succession per il personaggio di Logan Roy, l’imprenditore a capo della Waystar-Royco, azienda di famiglia attorno a cui vorticano le vicende di Logan e dei suoi figli.

Esiste infatti un uomo, Rupert Murdoch, che conta numerose somiglianze col personaggio, tanto che, durante il recente divorzio con la moglie, ha impedito all’ex compagna di parlare con gli scrittori della serie e fornirgli nuove idee.

Ma in cosa consiste questa incredibile somiglianza? Cominciamo con le origini: entrambi provengono da famiglie umili, anche se, rispetto a Roy, Murdoch non ha vissuto nella povertà più totale. L’uomo è riuscito però a ereditare l’attività del padre (una serie di redazioni giornalistiche locali) e trasformarla in un impero mediatico mondiale.

Murdoch è infatti il fondatore della News Corp., gruppo editoriale tra i più grandi e influenti al mondo. Nel 2022 Forbes lo ha inserito tra le 100 persone più ricche al mondo, alla 76° posizione. Come Roy, Murdoch ha cominciato ad acquisire diverse realtà in tutto il globo, espandendo il suo business.

Le mogli di Ruper Murdoch

Così come Logan Roy ha avuto diverse mogli – 3, per la precisione – anche Murdoch ha sposato più donne nella sua vita. L’imprenditore ha avuto 4 mogli: Patricia Brooker, scomparsa nel 2000; Anna Mann, madre dei tre figli Elisabeth, Lachlan e James; Wendi Deng, accusata di essere una spia cinese; infine, Jerry Hall, dalla quale Murdoch si è separato nel 2022.

In totale Murdoch ha 6 figli, mentre Logan Roy 4. In entrambi i casi la progenie ha “combattuto” per prendere il posto del padre e, nel corso degli anni, Murdoch ha cambiato spesso idea su chi fosse davvero degno di succederlo. Tutti e 6 attualmente hanno un ruolo nella compagnia del padre.

Succession nella vita reale

Quella di Rupert Murdoch è la storia che ha ispirato Succession: l’impero dell’uomo ha favorito anche i creatori della serie e ha affascinati milioni di telespettatori in tutto il mondo. Murdoch è stato al centro di numerosi scandali che nella serie non sono stati trasposti, anche per paura di essere coinvolti in cause difficili da vincere.

L’uomo venne coinvolto nel famoso caso dei falsi diari di Hitler: l’imprenditore fece pubblicare sul Sunday Times i diari del dittatore senza aspettare le verifiche del caso. Quando la storia divenne di dominio pubblico e gli scritti furono decretati falsi, l’editore dovette fare un passo indietro.