News Il paradiso delle signore 8: la contessa Adelaide rivelerà il suo segreto | Anticipazioni scottanti Di Marina Drai - 13

Il paradiso delle signore 7 si è appena concluso ma i telespettatori non vedono già l’ora di sapere cosa accadrà nella prossima stagione.

Il paradiso delle signore 7 si è concluso con diversi colpi di scena, e i telespettatori non si aspettavano certo di meno dalla serie. La fiction è riuscita a tenere testa ai programmi concorrenti di Mediaset e mantenere alto lo share nonostante la competizione fosse molto feroce.

La settima stagione della soap opera si è congedata dai telespettatori con la dichiarazione di Marco per Gemma: l’uomo le ha rivelato di essere profondamente innamorato di lei e di volersi prendere cura del bambino che sta per nascere; inoltre, le ha chiesto di sposare lui e non Roberto.

Gemma, a quel punto, gli ha rivelato ciò che gli spettatori si immaginavano già da tempo: il bambino che aspetta è proprio il suo e non di Roberto. Facile prevedere cosa accadrà: Gemma accetterà la nuova proposta e concluderà la sua storia con Roberto. Non è detto, però, che l’uomo si arrenda così facilmente.

Marcello, dal canto suo, è tornato in Italia dopo aver cercato la contessa, ma ha scoperto un’amara verità: Ludovica ha sposato Ferdinando. Armando ha deciso di partire per Londra insieme ad Agnese, mentre Maria ha seguito Vito in Australia.

Il paradiso delle signore 8

Cosa accadrà nella prossima stagione della soap? Le aspettative dei fan sono ovviamente molto alte e la produzione dovrà stare attenta a non rovinare la storia. Le riprese cominceranno a breve e presto l’intero cast (o quasi) tornerà davanti alla cinepresa per vestire di nuovo i panni dei loro personaggi.

Anche se Maria se n’è andata, pare che tornerà nella prossima stagione. La sua assenza nella trama della serie durerebbe solo per l’estate, quindi la rivedremo nuovamente in autunno. Nessuna notizia ufficiale invece su Vito.

Il segreto di Adelaide

Alla fine della settima stagione Adelaide se n’è andata da Milano, sparendo. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che all’inizio dell’ottava sapremo come mai la contessa ha preso la sua decisione e qual è il suo segreto. C’è infatti un motivo per cui la donna ha deciso di andarsene, ma non è ancora stato rivelato.

Sembra che Marcello è riuscito a intercettarla e a scoprire tutta la verità, anche se non è detto che la contessa sia stata sincera del tutto. Quel che è certo è che il motivo per cui si è allontanata dalla città affonda le sue radici in un passato lontano. È possibile inoltre che la contessa possa lasciarsi andare alle braccia di Marcello ora che Ludovica si è sposata.