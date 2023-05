Serie TV Il paradiso delle signore 8, ecco a chi diremo addio per sempre | Devastante Di Diandra Migliorucci - 17

La nuova stagione inizierà l’autunno prossimo e alcuni personaggi potrebbero non esserci più nella storia della soap opera.

La settima stagione de Il paradiso delle signore si è conclusa lo scorso 5 maggio, lasciando i fan scontenti per alcune decisioni prese dalla produzione. La fortunata serie televisiva, diretta da Monica Vullo ed in onda tutti i pomeriggi su Rai1, rivedrà la luce del sole il prossimo settembre con l’inizio della nuova stagione.

Come è di consueto, quando finisce una fiction, i suoi fan ipotizzano il possibile seguito che li attende. In questo caso, si spera di non dire definitivamente addio ad alcuni personaggi che sono fondamentali per la trama della serie.

Tuttavia, sembra proprio che con l’ottava stagione saremo costretti a salutare per sempre alcuni dei personaggi più amati della soap opera. Stanno girando alcuni rumors, che però devono essere ancora confermati o smentiti, riguardo a due possibili addii nella serie.

Stiamo parlando di Vittorio Conti e di Maria. Questi spoiler non ancora dati per certo si sono focalizzati su questi due personaggi in particolare, giustificando anche la loro possibile lontananza dalla fiction.

L’addio a Vittorio Conti

Gli spoiler dell’ottava stagione riferiscono di un plausibile allontanamento dell’uomo dalla fiction, causando un vasto malcontento tra i fan de Il paradiso delle signore. Tuttavia, si vocifera anche che Vittorio potrebbe essere assente soltanto nella prima parte della nuova stagione, tranquillizzando un po’ i fan di Rai1.

Seguendo la pista dell’ipotesi di una sua possibile assenza temporanea, si creerebbe questo filone di storia: Conti partirebbe per fare un viaggio di lavoro o per prendersi una pausa. Al suo ritorno nella città di Milano, Vittorio proverebbe a cambiare il destino del suo atelier Il paradiso, messo in grave difficoltà a causa dell’apertura della nuova Galleria Moda inaugurata dal suo nemico Umberto.

L’addio a Maria

Per quanto riguarda il personaggio di Maria, pare proprio che sarà un addio definitivo. Infatti, è quasi certo che la giovane donna deciderà di trasferirsi in Australia con il fidanzato Vito. Quest’ultimo le aveva proposto di partire assieme a lui per il continente oceanico perché era lì che il giovane uomo aveva avuto successo con gli affari.

Tuttavia, la loro separazione ha poi cambiato i piani futuri. Di una cosa siamo certi però: sia Maria che Vito si sono recati in Australia per le vacanze estive. Il loro rientro a Milano è previsto proprio per la fine della stagione estiva. Aspettiamo altri spoiler circa l’ottava stagione de Il paradiso delle signore per scoprire che cosa sarà confermato e cosa verrà smentito.