Serie TV Il paradiso delle signore 8: sarà un terribile fallimento, situazione al limite | Anticipazioni Di Diandra Migliorucci - 12

La nuova stagione della fortunata fiction non si farà troppo attendere e da quello che è trapelato ci si può aspettare di tutto.

La settima stagione de Il paradiso delle signore si è conclusa lo scorso 5 maggio con il dissenso e la delusione di non pochi fan della serie televisiva. Alcuni si sono lamentati, tramite i diversi canali social, del finale troppo scontato e dell’uscita di scena di alcuni personaggi determinanti per la trama stessa.

Insoddisfazione e disaccordo mostrato dai fan della fiction a parte, tutti i seguaci di questa fortunata serie televisiva, diretta da Monica Vullo, non vedono l’ora di iniziare a guardare la nuova stagione e scoprire che cosa succederà ai loro beneamati personaggi. Come al solito, ci saranno numerosi intrighi e faide interne.

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore andrà in onda il prossimo settembre nella fascia oraria pomeridiana di Rai1, come di consueto. Le anticipazioni trapelate di recente hanno svelato che la nuova stagione si dedicherà maggiormente su Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e sulla sua vita.

Il proprietario del grande atelier milanese si vedrà costretto a battersi contro la nuova concorrenza, che metterà a dura prova e a rischio il suo negozio. Inoltre, anche Marco sarà al centro della nuova stagione, soprattutto quando scoprirà che Gemma è incinta, ritrovandosi catapultato in un momento delicato e difficile da gestire.

Le numerose difficoltà che Vittorio dovrà affrontare

Come detto, l’ottavo stagione focalizzerà la sua attenzione su Vittorio e sul suo momento di estrema crisi a causa dell’apertura della nuova Galleria Moda inaugurata da Tancredi e Umberto. Questo nuovo negozio è stato aperto con lo scopo di derubare l’atelier di Vittorio, portandogli via tutti i suoi clienti più fidati.

Dunque, nella nuova stagione si aprirà una faida tra l’atelier Il paradiso delle signore e la Galleria Moda di Milano. Vittorio e Tancredi combatteranno a suon di vendite e clienti, fino a far rimanere in piedi soltanto un negozio.

Tancredi contro Vittorio

Lo scopo di Tancredi è, infatti, quello di rovinare economicamente il suo nemico giurato Vittorio. Il suo obiettivo è quello di renderlo un nessuno, eliminandolo dal punto di vista aziendale e farlo apparire agli occhi degli altri come un fallito.

In un certo qual modo, Tancredi potrebbe riuscire nel suo nefasto intento, dal momento che le anticipazioni dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore mostrano come Vittorio si ritroverà in guai seri per colpa del suo avversario Tancredi.