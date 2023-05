Serie TV Il Paradiso delle Signore: “Il finale più brutto”, la delusione è cocente | Piovono critiche pesanti Di Diandra Migliorucci - 13

La serie televisiva targata Rai è giunta ad una conclusione. Tuttavia, pare proprio che abbia lasciato l’amaro in bocca ai fan.

Il paradiso delle signore ha visto chiudere la sua settima stagione lo scorso 5 maggio. Il finale di stagione, però, non ha entusiasmato per niente il suo pubblico che, anzi, gli si è rivoltato contro. I fan si sono detti delusi e stufi di una trama ripetitiva e che ha dato il ben servito ad alcuni personaggi chiave per la storia principale.

Ad esempio, Stefania, che si è trasferita definitivamente in America, dove ha rincontrato Federico Cattaneo. La donna è stata poi raggiunta da Gloria che ha deciso di lasciare l’Italia per sfuggire dal sentimento che prova verso Ezio. Quest’ultimo, invece, è rimasto al fianco di Veronica e di Gemma, che è in stato interessante.

Agnese Amato vorrebbe trasferirsi a Londra per aiutare Tina a crescere la figlia Elisabetta, dal momento che la donna sarà molto impegnata a livello lavorativo. In più, Armando potrebbe seguire la sarta a Londra, dove potrebbero vivere il loro amore in piena libertà.

Il paradiso delle signore è sempre stato pieno di colpi di scena, ma il suo finale ha oltrepassato i limiti, incontrando il malcontento generale del pubblico. Alcune scelte non sono piaciute come, ad esempio, l’apertura della Galleria Milano Moda e il plausibile addio della signora Amato che si porterebbe dietro anche Armando. Questi sono due personaggi chiave della serie.

La rivolta del pubblico contro Il paradiso delle signore

A causa di tutti questi colpi di scena e decisioni improvvise e definitive dei personaggi, i fan della serie sono rimasti delusi e scontenti di come si è conclusa la settima stagione. Infatti, i siti web dedicati alla soap opera sono stati inondati da commenti negativi e pesanti critiche.

L’insoddisfazione generale si ricollega ai numerosi addii di determinati personaggi come, ad esempio, la Contessa Adelaide. Su Twitter si possono leggere commenti di questo tipo: “Ma quanto ancora deve durare questa sceneggiatura? Perché le puntate cominciano ad essere ripetitive. Forse è il finale più brutto da quando va in onda la soap”.

Il finale del paradiso delle signore

Il destino di Ezio e Veronica potrebbe vacillare e non corrispondere allo loro aspettative, dal momento che Colombo potrebbe decidere di riprendere la sua vita in mano e ricostruire un legame sentimentale con Gloria.

Inoltre, potrebbe non esserci un lieto fine tra Marcello e Ludovica, dal momento che l’uomo, ritornato a Milano, scoprirà che la donna si è già sposata con Ferdinando. Quest’ultimo è riuscito a manipolare Ludovica, nascondendo il messaggio di Marcello che le chiedeva di aspettare il suo ritorno per chiarire i loro sentimenti.