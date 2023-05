Serie TV Succession: quanti episodi mancano alla fine della stagione e perché lo show finirà Di Marina Londei - 11

La quarta stagione di Succession ha avuto un enorme successo tra il pubblico. Quanti episodi mancano e perché si concluderà proprio ora?

Succession è ormai giunta alla sua quarta e ultima stagione: tra pochi episodi la storia dei Roy si concluderà e il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà il destino della Waystar-Royco. Ancora una manciata di episodi e sapremo chi tra Kendall, Roman, Shiv e Connor diventerà il nuovo capo dell’azienda, o se il destino vorrà qualcosa di diverso per la compagnia.

Sul web i fan continuano a condividere teorie e idee sulla possibile conclusione della serie. Secondo la maggior parte degli utenti, l’unico finale possibile (e soddisfacente) coinciderebbe con la morte del patriarca, una fine già annunciata dai suoi problemi di salute.

Resta da capire, in questo caso, chi tra i figli erediterà l’azienda di famiglia e in che modo ciò impatterà le vite di ciascuno di loro. Di fronte alla possibilità di essere a capo della Waystar-Royco le vecchie alleanze e i dissapori potrebbero non avere più senso: a quel punto sarebbero tutti contro tutti.

La scomparsa di Logan Roy, a prescindere dal destino dell’azienda, potrebbe comportare nel tempo un riavvicinamento tra i figli per affrontare il trauma di una vita fatta di abusi e di un padre anaffettivo. Quel che è certo è che di materiale ce n’è per costruire un finale coi fiocchi.

Succession: quanti episodi mancano al finale?

Chi segue lo show su HBO sa che finora sono usciti sette episodi; l’ultimo è stato lo scorso 7 maggio, mentre il prossimo, l’ottavo, è atteso per il 14 marzo. Nell’ultima puntata abbiamo visto la famiglia “massacrarsi” di frecciatine e insulti; come accade sempre in ogni episodio, ogni personaggio è sia vittima che carnefice, e nessuno riesce a salvarsi.

Secondo quanto annunciato dalla produzione, gli episodi totali della quarta stagione sono dieci, quindi ne mancano ancora tre prima di salutare definitivamente la serie. La lunghezza rispetta la “tradizione” delle altre stagioni, fatta eccezione per la terza che aveva nove episodi. L’ultimo episodio, inoltre, durerà un’ora e mezza.

Perché la serie finisce proprio ora?

Quando una serie tv ci piace vorremmo non finisse mai. Una serie tv di qualità, però, è anche quella che si conclude nel momento giusto e con un finale degno della storia che ha raccontato. Nonostante sia i fan che gli attori abbiano chiesto ai produttori di regalargli qualche stagione in più, Jesse Armstrong, produttore esecutivo della serie, è stato inamovibile: Succession merita una conclusione di qualità.

I produttori si sono anche lasciati sfuggire che “sarà un finale intenso”, e la durata non fa che confermare questa indiscrezione. Nessuna divagazione, nessuno spin-off e tantomento reboot: Succession sta per finire, e siamo sicuri che sarà meglio così per tutti.