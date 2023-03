Succession: l’ultima stagione deve far morire questo personaggio | Che fine farà la compagnia?

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di Succession? La serie TV di HBO sta per giungere al termine e le teorie dei fan si affollano sul web.

Presto Succession saluterà per sempre i suoi fan. La quarta stagione, che arriverà in Italia a partire dal 3 aprile, concluderà la storia della famiglia Roy e della Waystar-Royco. C’è una domanda, in particolare, che tormenta gli spettatori del family drama: cosa ne sarà di Logan Roy e chi prenderà il suo posto a capo della società?

La maggior parte dei fan si trova concorde sul fatto che l’unica conclusione possibile (o perlomeno la migliore) consista nella morte del patriarca. Logan è piuttosto vecchio e ha già dovuto affrontare importanti problemi di salute. La sua scomparsa è già stata preannunciata in diversi modi, quindi non sarebbe strano se la famiglia dovesse dirgli addio.

Un’altra ipotesi, molto meno accreditata di questa, prevede che Logan scelga di propria volontà il suo successore. Una decisione però che stride col personaggio che conosciamo, un uomo senza scrupoli che vuole tenersi stretta la sua posizione di potere. Difficile credere che potrebbe cambiare idea, ma mai dire mai.

Sarà interessante scoprire chi dei fratelli avrà la meglio sugli altri, sempre che la compagnia sopravviva: tra le altre, si è palesata la possibilità che la Waystar-Royco chiuda per sempre prima che uno dei figli di Roy possa metterci le mani. Un finale che, forse, farebbe storcere il naso a molti.

Succession: chi è degno di ereditare la compagnia?

Se la compagnia, come i fan sperano, dovesse continuare a esistere, chi potrà prendere il posto di Logan? Kendall, Shiv, Roman e anche Connor dovranno confrontarsi una volta per tutte e guardare in faccia alla realtà. In passato hanno stretto alleanze e ci sono stati tradimenti, ma giunti alla resa dei conti dovranno scegliere da che parte stare.

Il cambiamento, che sia a causa di un ripensamento di Logan o della sua morte, impatterà sicuramente anche le vite dei dipendenti. Le loro carriere potrebbero improvvisamente cambiare rotta, e qualcuno potrebbe persino tentare una scalata al potere.

Affrontare il trauma

La morte di Logan potrebbe portare i suoi figli a riavvicinarsi e affrontare finalmente il trauma che li tormenta. Abusati e manipolati continuamente dal padre, sono cresciuti in una famiglia disfunzionale che ha alterato il loro modo di percepire le relazioni, tanto da essere quasi impossibilitati ad avere legami sani.

Non è detto che i quattro riescano a superare il trauma, o perlomeno non tutti. La dipartita di Logan rappresenterebbe in ogni caso un nuovo inizio per i fratelli, sperando che riescano finalmente a liberarsi dei pesi che si portano dietro.