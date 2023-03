The Penguin: grazie a Colin Farrell ora sappiamo qualcosa in più dello spin-off di The Batman

La star di punta del primo prodotto spin-off di The Batman ci rivela il numero degli episodi e qualche dettaglio sulla trama.

The Batman non è un cine-fumetto solo da azione ed effetti speciali. Il film di Matt Reeves del 2022 ci ha mostrato un’ennesima incarnazione del Pipistrello, stavolta con la lente di ingrandimento puntata sull’uomo dietro la maschera e le sue ferite. The Batman è stato inondato di elogi per via dell’atmosfera generale della pellicola, un gotico cupo e violento, che passa dalle scenografie di Gotham ai personaggi guidati dal Bruce Wayne di Robert Pattinson.

L’universo Batman di Reeves non si fermerà con il primo film: molte idee sono state svelate al pubblico e sappiamo che alcune di queste saranno realtà e sono al momento in corso di lavorazione. Le riprese del sequel – The Batman – Part II – sono in corso in questi giorni, così come quelle per il primo spin-off di questo DC Elseworld, The Penguin. La sua star principale, Colin Farrell, ha rivelato qualcosa in più sulla serie.

Episodi e focus della storia

Colin Farrell ha rivelato che The Penguin sarà composta da 8 episodi, un numero standard che segue il modello degli ultimi anni per i prodotti seriali. La storia sarà ambientata una settimana dopo la fine di The Batman e si incentrerà sull’ascesa al potere del Pinguino in una Gotham che ha appena perso uno dei suoi signori criminali più potenti, Carmine Falcone. Pare inoltre che le vicende di The Penguin saranno un catalizzatore che darà il via alla trama di The Batman – Part II, legando inevitabilmente (nel bene e nel male) i due prodotti.

Farrell era già comparso proprio in The Batman come il Oswald Cobblepot “il Pinguino”, scioccando il pubblico grazie al trucco estremo che rendeva l’attore quasi irriconoscibile. Nello show a lui dedicato avremo modo di conoscere a fondo questa versione del boss e dare uno sguardo anche all’uomo che un tempo era Oswald.

Cosa possiamo aspettarci dalla serie, e quando

Se The Batman aveva sorpreso e stupito in positivo per via della sua cupezza e violenza, The Penguin potrebbe essere la serie che ridimensionerà la fama del film. A quanto pare vedremo una Gotham ancora più cruda, stavolta tramite gli occhi di uno dei suoi protagonisti più spietati, il quale avrà a che fare con gli altri criminali e psicopatici che cercheranno di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone.

Oltre a Farrell conosciamo qualche altro membro del cast. Cristin Milioti (Black Mirror) e Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) saranno rispettivamente Sofia e Alberto Falcone, figli del boss Carmine; Clancy Brown (John Wick 4) sarà invece Salvatore Maroni, un altro mafioso di Gotham e potenzialmente un rivale del Pinguino.

Le riprese sono iniziate il 1 marzo a New York e dureranno fra i cinque e i sei mesi, quindi c’è ancora da pazientare per conoscere la data di uscita di The Penguin.