Tenebre e Ossa: dopo la stagione 2 potremmo vedere lo spin-off Sei di Corvi

I romanzi di Leigh Bardugo hanno trovato un po’ di spazio nella serie madre, ma stavolta potrebbero ottenere un palcoscenico tutto per loro.

Leigh Bardugo non è stata solo brava a comporre un’opera interessante e capace a intercettare il gusto di un pubblico giovane, ma anche a sfruttare bene il mondo da lei creato. Ciò che ormai è diventato un pilastro del marketing nel mondo dell’audiovisivo, ovvero l’universo narrativo, Bardugo l’ha replicato già dieci anni fa scrivendo prima la serie Tenebre e ossa, poi espandendo quell’universo con la serie Sei di corvi.

Tenebre e ossa è diventata una serie televisiva due anni fa, nel 2021, quando il produttore e regista Eric Heisserer si è messo alle redini dei progetto seriale e ne ha sviluppato (finora) due stagioni, la seconda delle quali è sbarcata in streaming su Netflix il recente 16 marzo. Heisserer si è ora pronunciato circa una serie spin-off legata a Tenebre e ossa, ovvero l’adattamento della già esistente serie spin-off cartacea citata in precedenza: Sei di corvi.

Sei di corvi: i “se” e i “ma” di questa serie

Come avvenne già per la seconda stagione di Tenebre e ossa, Eric Heisserer si è mobilitato per lo sviluppo del prodotto molto prima che a questo venisse dato il via libera da parte di Netflix. Sei di corvi non è quindi ancora una realtà certa, ma dipenderà dalle prestazioni di Tenebra e ossa 2 ora che è stata distribuita sul colosso streaming. Brian Michael Scully, insider di Netflix, si è appellato così ai fan della serie su Twitter: “è di vitale importanza che vediate la brillante S2 entro 28 giorni dall’uscita. Anche più di una volta, se volete. Ma il primo mese è quello che conta”.

Questo significa che il futuro di Sei di corvi dipende da quanto Netflix sarà soddisfatto del risultato di Tenebre e ossa. Nella seconda stagione dello show Heisserer ha diviso le fatiche da showrunner con Daegan Fryklind proprio per avere del tempo da dedicare allo sviluppo di Sei di corvi se tutto dovesse andare in porto.

Sei di corvi è un romanzo raccontato tramite sei personaggi in un periodo storico diverso da quello di Tenebra e ossa ma che utilizza le stesse regole magiche. Diversi personaggi fra i Sei sono in realtà già comparsi nella serie TV principale in un’operazione messa in atto da Heisserer per includere elementi di entrambe le saghe: Kaz Brekker “Manisporche” (Freddy Carter) e Inej Ghafa (Amita Suman) sono apparsi nella prima stagione, mentre Matthias Helvar (Calahan Skogman) e Wylan Van Eck (Jack Wolfe) sono stati introdotti nella seconda.

Uno show incentrato su di loro ne approfondirebbe la storia e racconterebbe lo stesso mondo di Tenebra e ossa ma da un punto di vista differente, garantendo un’immersione maggiore agli spettatori. Nel frattempo che ci saranno ulteriori notizie, Tenebre e ossa stagione 2 è disponibile ora su Netflix.