John Wick 4: spiegazione del finale e anticipazioni dei futuri spinoff della saga firmata Chad Stahelski

Chiarifichiamo l’epilogo del quarto capitolo con Keanu Reeves nei panni del temibile sicario. Inoltre, ci aspettano anche due spinoff.

*ATTENZIONE SPOILERS*

Nel 2015 è iniziata l’avventura dell’assassino più terribile di tutti, ovvero John Wick. Il primo capitolo della fortunata saga, infatti, è uscito otto anni fa e racconta le vicende di un ex killer professionista in pensione, dopo aver perso la moglie per una grave malattia. L’assassino decide di ritornare ad uccidere dopo che alcuni scagnozzi di un suo vecchio nemico gli uccidono il cucciolo donatogli dall’amata moglie.

Quella decisione è stata l’inizio del ritorno della temutissima Baba Yaga e Wick sa bene che la sua notorietà lo precede. I due film successivi, usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019, vedono John Wick alle prese con numerosi scontri a mano armata e diversi combattimenti liberi contro i suoi vari nemici. Questi ultimi lo vogliono morto perché sulla sua tesa pesa una taglia di milioni di dollari.

Inoltre, John è stato scomunicato dalla Gran Tavola, perché non ha rispettato le rigide e severe regole che contraddistinguono i vari Hotel Continental sparsi nel mondo che appartengono all’organizzazione criminale. Il terzo capitolo si conclude con Winston (Ian McShane) che spara a Wick per dimostrare la sua fedeltà alla Gran Tavola. Tuttavia, il nostro spietato sicario riesce a sopravvivere, pronto ad affrontare un’altra sfida per difendere la sua vita.

La spiegazione del finale del quarto capitolo di John Wick

John Wick 4 vede, come sempre, l’Uomo Nero contro un nuovo e potente nemico. In questo caso abbiamo il Marchese de Gramont (Bill Skarsgård) che vuole eliminare John perché ritenuto sì una minaccia, ma anche un fastidioso fardello. Il Marchese assolda Caine (Donnie Yen), un killer cieco ed ex amico di Wick, e un mercenario, il Signor Nessuno (Shamier Anderson).

Alla fine, in un duello deciso a tavolino tra Wick e il Marchese, John si scontra contro Caine, che ha preso il posto del Marchese per volere di quest’ultimo. Caine e Wick si feriscono a vicenda e, alla fine, la Baba Yaga, stremato dai numerosi scontri affrontati ed aggravato da quest’ultimo duello, si accascia sulle scale della Basilica del Sacro Cuore e muore. Come ultimo gesto, John ricorda l’amata moglie Helen e pronuncia il suo nome.

La scena finale e la possibilità che Winston sia il padre di John Wick

L’ultimo frame del quarto capitolo mostra Winston, il cane di John e Bowery King (Laurence Fishburne) di fronte alla lapide di Wick, sepolto accanto all’adorata moglie. Winston saluta John, pronunciando le parole “addio, figlio mio” in russo. Inoltre, si può notare che sul suo polso è tatuato il simbolo dell’organizzazione criminale Ruska Roma.

Questi due indizi portano a pensare a due possibilità: Winston è veramente il padre biologico di John Wick oppure (molto più probabile) il direttore dell’Hotel Continental di New York ha anche lui dei trascorsi passati con la Ruska Roma e, facendone parte assieme a John, lo definisce come suo figlio. Oltretutto, questo spiegherebbe anche il profondo rapporto che accomuna i due uomini durante tutti e quattro i capitoli di questa saga cinematografica.

La scena segreta di John Wick 4 e il motivo per il quale il Signor Nessuno non ha ucciso l’Uomo Nero

Dopo i titoli di coda, possiamo assistere ad una scena inedita che mostra Caine riunirsi con sua figlia e Akira (Rina Sawayama) avvicinarsi all’uomo di soppiatto con l’intenzione di ucciderlo per vendicarsi del fatto che l’assassino cieco le ha ucciso l’amato padre.

Il Marchese aveva assoldato anche il Signor Nessuno per sbarazzarsi di John, ma il mercenario ha deciso di non ucciderlo perché Wick ha salvato la vita al suo fidato ed adorato partner a quattro zampe, ovvero il suo cane. Infatti, dopo che il killer d’élite salva il cane del mercenario, quest’ultimo decide di aiutarlo a raggiungere il luogo del duello finale in tempo.

I prossimi spinoff della saga di John Wick

Anche se qualcuno può ancora dubitare della morte della Baba Yaga, supponendo che è un escamotage per uscire definitivamente dal mondo della Gran Tavola e degli assassini internazionali, la dipartita di John Wick è praticamente confermata. Tuttavia, le pellicole ricollegabile ad esso non sono ancora finite.

Infatti, ci sono due spinoff all’orizzonte: il primo è una miniserie ambientata negli anni ’70 ed intitolata Il Continental, che mostra come Winston sia diventato il direttore dell’Hotel di new York. Mentre il secondo è un film, Ballerina, che racconta la storia di una ballerina/assassina che cerca vendetta per la morte della sua famiglia, interpretata da Ana De Armas, che ha fatto una breve apparizione in John Wick 3. Ballerina è ambientato tra il terzo e quarto capitolo di John Wick e sarà diretto da Len Wiseman.