Perfect Addiction: data di uscita, trailer, trama, cast e tutto ciò che c’è da sapere

Per gli amanti delle storie d’amore giovanili con un twist, Prime Video offre a tutti voi Perfect Addiction.

Il salto da Wattpad ad Amazon Prime Video è la grande prova di successo di Claudia Tan, scrittrice che grazie alla sua serie di romanzi romantici-giovanili sull’applicazione di scrittura creativa sopra citata ha collezionato milioni di letture ed è infine riuscita ad arrivare sul grande schermo. Perfect Addiction ha trovato la chiave in una struttura semplice ma invitante, fatta di tutti quegli elementi classici di “romanticismo angosciato” che riescono sempre ad avere presa sul pubblico giovane.

Ora Perfect Addiction è finalmente disponibile ai suoi lettori appassionati e a tutto il mondo sotto forma di film. La produzione Prime Video non si è risparmiata ed ha messo insieme una crew ed un cast perfetti per il tipo di prodotto, capaci di restituire esattamente ciò che Tan ha creato nel romanzo: sentimenti spettacolarizzati e per questo affascinanti alla visione.

Cos’è Perfect Addiction e di cosa parla?

Perfect Addiction è la storia di Sienna, un’istruttrice di MMA che ha una relazione col campione in carica Jax. Lei pensa di vivere un sogno fino a quando non scopre che Jax la tradisce con sua sorella Cara. Ferita, Sienna comincia ad allenare il rivale di Jax, Kayden, l’unico in grado di poterlo battere ed umiliare sul ring. Ciò che inizia come un’operazione di vendetta si trasforma quando Sienna e Kayden cominciano a costruire un rapporto che va oltre lo sport.

Ci sono tutti i temi tipici di una storia romantica giovanile (e di Wattpad in generale): amore, tradimenti, odio, vendetta. Tutti sentimenti catalizzanti presentati nella loro forma più estrema per rendere la narrazione intensa e coinvolgente, quasi personale. Questo rende Perfect Addiction un film da non mancare per i fan del genere e ideale per una visione di coppia o con amici; attenzione però alle famiglie, un target di certo non adatto al tema e alle scene presenti in Perfect Addiction.

Cast di Perfect Addiction e dove vederlo

Il cast di Perfect Addiction è giovane ma non inesperto. Sienna è interpretata da Kiana Madeira, già navigata in questo genere di storie grazie alla serie After; per Netflix ha anche recitato nella trilogia di Fear Street. Il suo allievo-partner Kayden è interpretato da Ross Butler, principalmente noto per il suo ruolo di Zach Dempsey in Tredici e per Shazam. Infine il terzo vertice del triangolo, Jax, è interpretato da Matthew Noszka, presente in Star e Let It Snow: Innamorarsi sotto la neve.

Troviamo infine Bree Winslow come Cara, la sorella di Sienna; e Nicholas Duvernay e Manu Bennett in ruoli secondari. La storia infatti si concentrerà particolarmente sul trio Sienna-Kayden-Jax e sulle loro dinamiche. La regia è di Castille Landon, già regista di After 3 ed After 4, che condividono molte caratteristiche con Perfect Addiction.

Perfect Addiction è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e incluso con l’abbonamento. Guarda il trailer per il film qui sopra.