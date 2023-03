Mare Fuori: ecco come sarà Carmine Di Salvo tra 10 anni: fan attoniti | VIDEO

La fortunata fiction di Rai1 sta facendo impazzire gli italiani e un video è diventato subito virale: sveliamo il futuro di Carmine.

Nel 2020, la serie televisiva Mare Fuori è sbarcata su Rai1, facendo appassionare milioni di italiani e tenendoli incollati al piccolo schermo per ben tre stagioni complete. La serie è approdata anche sulla piattaforma streaming Netflix, confermandone il grande successo.

La fiction tratta il tema delle carceri minorili e dei suoi detenuti e, infatti, i protagonisti della storia sono dei giovani napoletani rinchiusi nella prigione minorile partenopea a causa dei crimini da loro commessi. Questo penitenziario si affaccia sul mare, che rappresenta la voglia di riscatto, di libertà e di crearsi una vita lontano dalla criminalità che i carcerati desiderano.

Tra i protagonisti, uno dei più amati è Carmine Di Salvo, meglio noto come O’ Piecora. Questo ragazzo desidera redimersi ed allontanarsi il più possibile dalla sua famiglia: una delle più potenti e pericolose della zona, invischiata in affari sospetti e disonesti. L’attore che interpretato questo giovane napoletano è Massimiliano Caiazzo, molto amate dai fan della serie tv.

Giulietta e Romeo partenopei e dietro alle sbarre

Carmine è un personaggio molto amato anche per la storia d’amore travagliata che sta vivendo con Rosa Ricci, altra detenuta nel carcere minorile. Il loro amore è come quello di Romeo e Giulietta, ovvero impossibile, ed anziché avere lo scontro tra le famiglie Capuleti e Montecchi, qui abbiamo la faida tra i Ricci e i Di Salvo.

Carmine e Rosa devono fare i conti con la grande rivalità che divide le loro famiglie d’origine e la domanda che si sono posti (e che continuano a farsi) i fan della serie è se i due giovani andranno contro le loro famiglie per il bene dell’amore oppure soccomberanno alle loro origini. Nell’attesa di una risposta, sul web è diventato virale un video/parodia proprio su Carmine.

Il video pazzesco su Carmine che ha scatenato l’ilarità del popolo del web

Il famoso youtuber Rafelopazz ha creato un video che mostra come sarà Carmine tra 10 anni, in chiave del tutto parodica e divertente. Questo video, che ha ricevuto moltissimi like e commenti, mostra che fine ha fatto Carmine dopo 10 anni da Mare Fuori, utilizzando alcuni suoi modi di fare e di dire iconici, in maniera del tutto parodica.

Nel video, possiamo notare il suo modo tipico sia ti parlare che ti appoggiarsi al muro e si notano anche riferimenti a Futura e a Rosa. Tutti questi elementi hanno divertito moltissimo i fan di Mare Fuori, che non vedono l’ora di scoprire cos’è successo alla fine della terza stagione. Infatti, le riprese della quarta stagione di Mare Fuori dovrebbero iniziare a maggio 2023.