Rick and Morty ha lasciato un villain in sospeso | Sarà nella Stagione 7?

Rick and Morty è nel bel mezzo dello scontro con Rick Prime ma c’è un altro antagonista da sconfiggere prima della fine.

Con la chiusura della sesta stagione quasi due mesi fa Rick and Morty si è inoltrato in una delle sue storie orizzontali, le vicende principali che tornano in più episodi, che si incentra attorno alla versione alternativa e malvagia del nostro scienziato Rick Sanchez, ovvero Rick Prime. Questo personaggio è stato anticipato fortemente dallo show ed è finalmente diventato centrale durante l’ultimo appuntamento con Rick and Morty.

La settima stagione lo riporterà sicuramente in carreggiata per ostacolare il duo protagonista, ma oltre a Rick Prime c’è un altro antagonista che fu molto anticipato e sembrava fosse sull’orlo di una importante storyline alla fine della quinta stagione, ma che è stato poi messo da parte. La settima stagione potrebbe quindi portare molta carne al fuoco se qui si decidesse di chiudere sia con uno che con l’altro. Ma di chi stiamo parlando?

Il villain accantonato di Rick and Morty

La quinta stagione si era chiusa con un cliffhanger che sembrava promettere guai. Fra Curva Centrale Finita, Cittadella e realtà alternative avevamo infatti conosciuto il Morty malvagio ed i suoi piani per il multiverso. Questo ha cercato di liberarsi di tutti i Rick e Morty presenti alla Cittadella ed è poi fuggito dentro un portale con destinazione ignota.

Sembrava scontato che avremmo rivisto Morty malvagio nella sesta stagione ma così non è stato: i dinosauri tecnologici del sesto episodio della Stagione 6 riparano la spaccatura temporale causata proprio dal Morty malvagio e in seguito Rick aggiusta la sua spara-porta per i viaggi interdimensionali. La stagione si è poi concentrata su Rick Prime, variante di Rick che da la caccia allo scienziato e a suo nipote con l’intenzione di eliminarli.

Morty malvagio tornerà nella settima stagione?

Il ritorno di Morty malvagio non è una certezza, ma pensiamo che uno show come Rick and Morty non si lascerà sfuggire l’occasione di creare caos e assurdità riportandolo in gioco. Nonostante l’intervento dei sopra citati dinosauri la sua storyline infatti non è stata chiusa in maniera definitiva e possiamo aspettarci di rivedere Morty malvagio in futuro.

La presenza di Rick Prime impone una scelta per la settima stagione: concentrarsi su questo antagonista mentre la sua storia è ancora calda, oppure riportare in scena Morty malvagio alternando i due villain? C’è sempre la possibilità che vedremo entrambi i cattivi nella prossima stagione di Rick and Morty, o che Morty malvagio sia stato sapientemente messo da parte per un glorioso ritorno oltre la Stagione 7.

Rick and Morty era già stato rinnovato infatti per altri 70 episodi, assicurando alla serie un futuro ancora lungo e ricco di inimmaginabili avventure.